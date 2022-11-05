به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور، صبح امروز (شنبه) در جلسه «شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی» با بیان اینکه این شورا مأموریت بسیار خطیری در حفظ سلامت جامعه دارد، بر تحقق کامل مأموریت این شورا با به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها به خصوص ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی تاکید کرد.

رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های کشور را در حفظ سلامت مردم و جامعه مسئول دانست و تاکید کرد: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با پرداختن به مهمترین مسائل مبتلا به سلامت جسمی و روانی جامعه راهبردهای لازم را در این زمینه ترسیم کند، تا با اجرای آنها از سوی دستگاه‌های مربوط، عقب‌ماندگی‌های ۵ سال گذشته جبران شود.

رئیسی در ادامه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سلامت و امنیت غذایی را نیاز کشور دانست و گفت: مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه خدمات سلامت و امنیت غذایی بسیاری از مشکلات و کمبودها را مرتفع خواهد کرد.

وی همچنین تأمین غذای سالم، خدمات جامع سلامت، بهره‌مندی عادلانه مردم از سبد سلامت، سلامت روانی جامعه، سبک زندگی مطلوب و حمایت از خانواده و توجه به مسائلی که سلامت را تهدید می‌کند را از اولویت‌های دولت در حوزه سلامت برشمرد.

رئیس‌جمهور همچنین حوادث ترافیکی و جاده‌ای را از مشکلات آزاردهنده در حوزه سلامت عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان‌های امدادی از جمله اورژانس، بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت بهداشت و وزارت راه باید راهکارهای کاهش نرخ مرگ‌ومیر جاده‌ای را بررسی و به فوریت عملیاتی کنند تا ما هر ساله شاهد مرگ هزاران نفر از هموطنان و داغدار شدن خانواده‌هایشان در حوادث جاده‌ای نباشیم.

گفتنی است به کارگیری پرسنل کارآمد و متعهد در حوزه سلامت، اضافه شدن سالانه ۱۵ درصد به ظرفیت ناوگان اورژانس کشور، پیش‌بینی پایگاه‌های اورژانس در اتوبان‌ها و بزرگراه‌های در حال احداث، گنجاندن آموزش‌های کمک‌های اولیه در کتب درسی و افزایش مراکز پیشگیری و درمان سلامت از جمله مصوبات این جلسه بود.