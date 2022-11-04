مسیر برگشت پروژه کنارگذر اسدآباد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسمی‌فرزاد عصر پنجشنبه در جریان سفر خود به شهرستان اسدآباد، ضمن بازدید از پروژه کنار گذر غربی اسدآباد عنوان کرد: با پیگیری‌های مدیران ارشد استانی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی، میزان اعتبارات، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: جدول زمان‌بندی اعتبارات شهرستان اسدآباد، متناسب با پروژه‌ها و طرح‌های این شهرستان لحاظ شده است.

استاندار همدان با تصریح بر اینکه امیدواریم با پیگیری‌های مجدانه‌ای که انجام خواهد گرفت اعتبارات ملی را از وزارت خانه جذب و این پروژه را نیز هرچه سریع‌تر تکمیل کنیم، اضافه کرد: مسیر برگشت کنار گذر اسدآباد از سمت کرمانشاه به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص ملی این شهرستان همزمان با اربعین حسینی، راه‌اندازی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی تلاش‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان و شهرستان اسدآباد و اقداماتی که تا کنون انجام شده، نواقص لاین برگشت هرچه سریع‌تر تکمیل می‌شود و حداکثر در یک ماه آینده افتتاح می‌شود، لاین دیگر این پروژه نیز، سال آینده همزمان با آزادسازی و فتح خرمشهر توسط رزمندگان اسلام، افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.