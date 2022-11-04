آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف صبح امروز جمعه ۱۳ آبان ماه با حضور دانشجویان نوورود و والدین آن ها برگزار شد.

در این مراسم که از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز شد، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون رییس‌جمهور و عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی هوافضا، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی و استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف، رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف حضور داشتند که به ارائه سخنرانی نیز پرداختند.

در پایان مراسم به رسم هر سال، ورودی‌های جدید سوگندنامه آغاز دوران دانشجویی را در کنار هم خواندند.