شیوه دشمن برای ضربه نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی در بازدید از مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقر العلوم رشت با اشاره شهادت ناوسروان سرایداران (پدر آرتین) و خانواده وی در حادثه تروریستی شاهچراغ گفت: این شهید والا مقام ۳۰ سال در مناطق جنوب نیروی دریایی ارتش بدون کوچکترین چشم داشت صادقانه خدمت کرد.

امیر دریادار ایرانی وحدت را نقش کلیدی در حل مشکلات امروز جامعه دانست و افزود: ترفندهای دشمن برای ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی از سال‌های گذشته تغییری نکرده و فقط شیوه آن تغییر کرده است.

وی با اشاره به معضلات فضای مجازی و استفاده دشمن از آن در هدف قرار دادن جوانان تصریح کرد: دشمن ناامید از جنگ نظامی، هجمه های خود را برای نابودی فرهنگ ایرانی اسلامی و کمرنگ کردن اعتقادات و آرمان‌های جوانان ما به کار بسته و با دروغ پراکنی و جریحه دار کردن احساسات، ایمان جامعه را هدف قرار داده که به حول قوه الهی با اراده آهنین ملت این آرزو را به گور خواهد برد.

امیر دریادار ایرانی تصریح کرد: جهاد تبیین یکی از عرصه‌های مهم جریان حق و باطل است و حمایت مردم غیور ولایت مدار ایران اسلامی برای رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی امری واجب و ضروری است.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش افزود: اینکه امروزه نیروی دریایی ما با اقتدار در ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر دورتر از آب‌های ایران در برابر چشمان حیرت زده آمریکایی‌ها مشغول انجام ماموریت هستند نشان از دلاوری و ایمان و تفکر امروز جوانان ما است.