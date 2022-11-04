حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان مایه افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه زنجان، به سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) شاره کرد و گفت: وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه (س) برکت بزرگی برای ایران اسلامی و ملت ایران است.

وی اظهار کرد: زیارت این بزرگوار توصیه شده و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) موهبتی بزرگ برای ملت ایران است‌.

امام جمعه زنجان گفت: یکی از دعاهای متداول ما عاقبت به خیری است و یکی از کسانی که به واقع عاقبت به خیر شد، حر بن یزید ریاحی است.

خاتمی تاکید کرد: عامل توطئه‌هایی مانند کودتای نوژه، درگیری‌های کردستان، درگیری ترکمن صحرا، جنگ تحمیلی و همه و همه آمریکا است.

وی به حضور دهه نودی‌ها و دهه هشتادی‌ها در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: ۱۳ آبان امسال مصادف با روز جمعه بود و همین امر باعث شد تا این مراسم با شکوه‌هر چه تمامتر مردم برگزار شود.

امام جمعه زنجان، به مناسبت‌های روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: وقتی کاپیتولاسیون در مجلسین قبل از انقلاب آن هم در سکوت به تصویت رسید امام راحل اعلام مخالفت و مردم را آگاه و هوشیار کرد،.

خاتمی به روشنگری‌های امام و علمای بزرگ در مورد کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: همین اتفاقات باعث شد تا انقلاب در ۵۷ به پیروزی برسد.

وی افزود: بعد از همه این توطئه‌های استکبار جهانی دانشجویان خط امام با تسخیر سفارت آمریکا نشان دادند که این مکان به محل توطئه این کشور علیه انقلاب تبدیل شده بود و از اسناد لانه جاسوسی آمریکا بیش از ۵۰ کتاب مستند نوشته و به رشته تحریر درآمده است.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: ملت ایران در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات بی اعتنایی و بی حرمتی می کند، ایستاده اند.

خاتمی به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و افزود: این حضور حماسی به ویژه دهه هشتادی ها و دهه نودی ها چشمگیر بود و این مایه افتخار است.