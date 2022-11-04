نظام اسلامی با بردباری و صبوری اغتشاشات را مدیریت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع بندرعباس برگزار شد، ضمن دعوت تمام مردم به تقوای الهی، اظهارداشت: تقوای الهی و سیاسی می‌تواند فضای جامعه، خانواده، کشور و فضای اداری دستگاه‌های اداری را در مسیر خداوند قرار دهد.

وی، با اشاره به سلسله بحث‌های آسیب‌های اجتماعی در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مباحثی که امروز مطرح است این است که آیا رعایت حجاب و پوشش را می‌توان در حوزه الزام حاکمیتی قرار داد؟ در بحث وجوب این فریضه بحثی نیست و تمام مسلمانان اعتقاد دارند که اصل حجاب جزو اصل و اساس اسلام است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، الزام و قانون را پشتوانه هر حاکمیتی دانست و تصریح کرد: حکومتی که الزام نداشته باشد امکان حکمرانی نخواهد داشت و فرقی ندارد که اسلامی باشد یا سکولار؛ چرا که قانون و الزام پشتوانه حکومت است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با بیان این نکته که حکومت‌ها متناسب با مبانی فکری و شرایط خود، الزاماتی را تعیین می‌کنند، ابراز کرد: بخشی از الزامات در حاکمیت دینی عرفی و برخی دیگر شرعی است که در قالب قانون خود را نشان می‌دهد. از طرفی قوانین در حاکمیت اسلامی به واسطه دارا بودن پشتوانه ولی امر و حاکم شرع اسلامی، امری شرعی محسوب می‌شود.

وی ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار، خاطرنشان کرد: مردم ایران بسیار زمان‌شناس هستند و بر اساس آیات آن‌کس که زمان خود را بشناسد، مورد هجمه حوادث ناگهانی قرار نمی‌گیرد.

امام جمعه بندرعباس، با ذکر این نکته ملت ایران در حوادث اخیر مسائل را از یکدیگر تفکیک کردند، تصریح کرد: نظام اسلامی با صبوری و بردباری پدید اخیر را که در آن افراد معدودی که اقدام به هنجارشکنی کردند و به مقدسات و ارزش‌های انقلابی ملت توهین کردند، مدیریت کرد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، افزود: دشمن به دنبال ایجاد کشته‌سازی در میان مردم بودند و درپی خون‌ریزی بودند به همین جهت مسلحانه به مراکز نظامی و انتظامی حمله می‌کردند که برخورد قاطع نیروهای مسلح را مشاهده کردند. اما نظام اسلامی توطئه این افراد را خنثی کردند.

وی عنوان کرد: ۴۳ سال است که ملت شریف ایران در برابر نظام استکباری ایستاده‌اند و هیمنه آمریکا را شکسته‌اند به همین جهت نظام استکبار نسبت به مردم انقلابی کینه دارند؛ چراکه مطرح شدن قدرت بین‌المللی ایران را مشاهده می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، فتنه اخیر را آشوب‌سازی دانست و ادامه داد: جهان غرب و استکبار که از بصیرت و توانایی ایران به تنگ آمده بود، اتاق فکر خود را به کار انداخت و با صرف هزینه‌های زیاد و آموزش نیروهای خرابکار را برای ایجاد اغتشاش در دستور کار قرار داد اما ملت عزیز و بصیر ایران بار دیگر پاسخ محکمی به دشمن داد.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با بیان این نکته که مجامع بین‌المللی به هیچ عنوان از حق مظلومی در سطح جهان دفاع نکرده است، ابراز کرد: استفاده از زور برای تحمیل مطالبات نامشروع به کشورها و اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی آمریکا و جهان غرب است به همین جهت است که به آن‌ها نظام استکبار می‌نامیم.

وی، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها گمان کرده‌اند با ایجاد جنگ و درگیری میان ملت‌ها و کشورها می‌توانند سیاست تکراری خود در جنگ جهانی دوم را عملیاتی کنند اما باید بدانند که هر اقدام و آتشی که در خاورمیانه، آسیا و هر منطقه‌ای ایجاد کنند، ابتدا دود آن در چشم آمریکا و هم‌پیمانانش خواهد رفت.

امام جمعه بندرعباس، با ذکر این نکته که استان هرمزگان طی سه سال اخیر درگیر مشکلات غیرمترقبه متعددی بود، تصریح کرد: دولت سیزدهم پروژه‌هایی را برای بازسازی منازل مردم در بخش‌های مختلف هرمزگان از جمله فین آغاز کرد اما این پروژه‌ها به کندی پیش می‌رود چراکه تامین منابع مالی آن توسط دولت با کندی پیش می‌رود.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، تشریح کرد: از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست می‌کنم که تامین منابع مالی پروژه‌های مناطق زلزله زده و سیل‌زده را که به واسطه کمبود اعتبار متوقف شده‌اند، تسریع کنند. چراکه زمستان در پیش است و مردم عزیز هرمزگان بسیار نگران هستند.