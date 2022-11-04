استان زنجان در حوزه کشاورزی پیشرو و هوشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی‌نژاد ظهر جمعه در حاشیه سفر یک روزه به استان زنجان، در فرمانداری ابهر، به آغاز نهضت حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تصویب طرح دو فوریتی در مجلس، اشاره کرد و گفت: پروژه‌های خوبی در حوزه کشاورزی در شهرستان‌های این استان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: استان زنجان در حوزه کشاورزی پیشرو و هوشمند بوده و توانایی این را دارد که یک استان خط‌شکن و الگو باشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این استان در صدور اسناد اراضی نیز پیشرو بود و اهتمام ویژه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ برای صدور اسناد اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد.

ساداتی نژاد به اجرای الگوی کشت و حمایت سایر بخش‌ها از این طرح اشاره کرد و بیان داشت: حمایت از این طرح سبب می‌شود تا یک‌بار طرح الگوی کشت برای همیشه عملیاتی شود.

وی افزود: در صورت تصویب یک طرح دوفوریتی در مجلس اسلامی مطابق بند ت تبصره ۸ شاهد آغاز نهضت حمایت از بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پروژه‌های گلخانه‌ای در توسعه اقتصاد کشاورزی حائز اهمیت است.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه طرح «فراز» انگور در شهرستان ابهر باید پیگیری شده و با پرداخت تسهیلات این طرح باید عملیاتی شود، افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری در پارک جنگلی شهرستان ابهر و فعالیت‌های مرتبط با آن اجرایی و تا پایان سال راه‌اندازی شود.