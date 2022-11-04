«استکبارستیزی» شرط ادامه حیات در دنیای مستکبر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه ۱۳ آبان ماه در مشهد مقدس، ضمن قدردانی از حضور پرشور آحاد مردم مشهد مقدس در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: از این همت عالی و حرکت متعالی شما برادران و خواهران به‌خصوص دانش‌آموزانی که ذخیره فردای این انقلاب هستید، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: اولین حرکت همه پیامبرانی که مبعوث شدند، جنگ با مستکبر بود و حرکتی که ما امروز انجام می‌دهیم، در امتداد حرکت همه پیامبران الهی است زیرا مستکبران خود را رقیب خدا می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که ۱۳ آبان مصادف با نمونه‌های آشکار و مصادیق فراموش‌نشدنی از جنایات آمریکا و مستکبران جهان در ایران است، خاطرنشان کرد: شروع ۱۳ آبان از توسعه منافع سیاسی آمریکای در نظام طاغوتی ستم‌شاهی بود و اولین رویداد مهم این روز، از نقطه‌ای شروع شد که آمریکایی‌ها به دستور رئیس‌جمهور خود، لایحه کاپیتولاسیون را در مجلس ایران به تصویب رساندند.

وی به دومین رویداد مربوط به جنایات ایادی نظام سلطه اشاره کرد و گفت: دومین رویداد، به گلوله بستن دانشجویان مسلمان پیرو خط امام توسط شاه ملعون بود که به وجود فرار شاه و پناه دادن آمریکایی‌ها به او، از استرداد وی سرباز زدند تا در پاسخ، دانشجویان پیرو خط امام (ره) نیز جاسوس‌خانه آنان را تصرف کنند و به اسناد باارزشی دست پیدا کنند تا برگ دیگری از جاسوسی و جنایت آمریکایی‌ها در ایران را رقم بزند.

«استکبارستیزی» شرط حیات در دنیای کنونی است

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر این‌که بیش از ۷۰ سال از جنایات آمریکا در این کشور می‌گذرد، افزود: جنایاتی که آمریکایی‌ها در ایران انجام دادند حتی در قرون‌وسطی برای یک ملت حادث نشد و در این شرایط، اگر ما استکبارستیز نباشیم، حتی توان حیات در این جهان پر از ظلم را نخواهیم داشت.

وی با بیان این‌که مستکبران حتی نفس کشیدن ما را نیز مشروط خواهند کرد، روز ۱۳ آبان را روز حمایه و مقاومت ایران توصیف و ابراز کرد: در هیچ مقطعی در طول این ۷۰ سال، آمریکایی‌ها در توطئه‌های خود توفیقی کسب نکردند مگر در جریان کودتای ۲۸ مرداد که توانستند دولت ملی را سرنگون کنند و کشور را دوباره به کام دیکتاتور وابسته به خود بکشانند.

امام جمعه مشهد به آشوب‌های اخیر در کشور نیز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با دانش آموزان فرمودند آمریکا و انگلیس به دنبال این هستند که نوجوانان و جوانان ما به عقیده آنان گرایش پیدا کنند و مفهوم این حرف این است که آنان به دنبال براندازی دین اسلام هستند.

وی، کشف حجاب فریب‌خوردگان دسیسه‌های انگلیس و آمریکا را نشانه و علامت دین‌ستیزی دانست و خاطرنشان کرد: آنان در تقابل خود با اسلام، شمشیر را از رو بسته‌اند و این بار با صراحتی بی‌مانند، به دنبال براندازی دین از سفره مردم هستند.

حضور میلیونی مردم نقشه دشمنان را برهم زد

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که نظام اسلامی که در مقابل هشت سال جنگ تحمیلی با پشتوانه مردمی ایستادگی کرد، با اغتشاش جمعیت محدودی از افراد فریب‌خورده و مزدوران دشمن سرنگون نمی‌شود، تصریح کرد: دشمن این را می‌داند و تلاش می‌کند تا با هزینه‌تراشی و سنگ‌اندازی به مقاصد خود برسد اما راهپیمایی میلیونی امروز مردم ایران، حماسه قهرمانانه‌ای آفرید که باعث شد نظام ضربه‎ناپذیر شود.

وی متذکر شد: کسانی که با کشف حجاب به دنبال اعتراض هستند، اعتراض به دین و حاکمیت خدا دارند اما همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، کسانی که کف خیابان هستند، بچه‌های ما هستند و ما با این افراد مسئله نداریم بلکه مسئله و چالش ما با کسانی است که به فکر زد و بند با آمریکایی‌ها هستند.

آیت‌الله علم‌الهدی با زیر سؤال بردن آرمان ضد انقلاب برای مقابله با نظام اسلامی با پناه بردن به دامان آمریکا، اغتشاشگران و آشوب‌طلبان را «لشکر دوم داعش» توصیف کرد و گفت: بنا نیست دولت و نظام، افراد فریب خورده را دستگیر کنند و در زندان‌ها، انبوه انسان‌ها را جمع کند زیرا آنان همان جوانان فریب‌خورده‌ای هستند که امروز فقط به خاطر هیجان جنگ رسانه‌ای دشمن به خیابان آمده‌اند اما اگر مزدوری بود که به عضویت لشکر دوم داعش درآمده و قصد بازی کردن در نقشه آمریکا را دارد، با آنان برخورد می‌شود.

وی افزود: وقایع اخیر از جمله حمله تروریستی داعش به حرم حضرت شاهچراغ (ع) جنگ دشمن با دین است.