خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خطبه‌های نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین تریبون‌های رسمی کشور، همواره بازتاب دهنده دیدگاه‌های روحانیون و رهبران دینی نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است.

در هفته‌ای که اعتراضات و ناآرامی‌ها در برخی شهرهای کشور توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است، خطبه‌های نماز جمعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تریبون‌های رسمی کشور، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های حاکمیت درباره تحولات اجتماعی و سیاسی است.

امامان جمعه در این هفته با تأکید بر آرامش، رعایت قانون و حفظ امنیت عمومی، ضمن بیان دغدغه‌های مردم، هشدارهای لازم درباره سوءاستفاده دشمنان و نقش بیگانگان در تشدید تنش‌ها را نیز مطرح کردند.

این خطبه‌ها، علاوه بر نقش هدایتگری اجتماعی، تصویری روشن از پیامدهای اعتراضات غیرقانونی و اهمیت همبستگی ملی ارائه می‌کنند و مسیر تعامل مسئولان و مردم در شرایط حساس کشور را ترسیم می‌کنند.

علم الهدی: اعتراض مردم نشانه هوشیاری و آگاهی آنان است

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه این شهر که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: رسانه‌های صهیونیستی و جریان رسانه‌ای وابسته به دشمن، امروز با استفاده از شگردهای پیچیده و شیطانی، از جمله ابزارهای هوش مصنوعی، به‌دنبال ایجاد فتنه و تحریف واقعیت‌ها هستند. آن‌ها از جمعیت‌های معترض عکس‌برداری می‌کنند، سپس با بهره‌گیری از فناوری‌های مصنوعی، صدای شعارهای ضدانقلابی را بر روی تصاویر مردم قرار می‌دهند و چنین القا می‌کنند که مردم از انقلاب اسلامی عبور کرده‌اند و خواهان پایان نظام انقلابی هستند. این دقیقاً همان دشمنی است که با چنین حیله‌هایی وارد میدان فتنه می‌شود و می‌کوشد حق‌خواهی مردم را به ابزاری برای ضربه‌زدن به اصل نظام تبدیل کند.

وی گفت: در چنین شرایطی، همه ما باید هوشیار باشیم. اعتراض، مطالبه‌گری و حق‌خواهی مردم امری مشروع و درست است، اما این مطالبات نباید به‌گونه‌ای مطرح شود که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند، خود بهره‌اش را ببرد و در نهایت نه مردم به مقصودشان برسند و نه مشکلی حل شود. در این مسئله، دقت، عقلانیت و هوشیاری کامل ضروری است و برخورد با این شرایط باید کاملاً آگاهانه و حساب‌شده باشد.

علم الهدی افزود: اما میدان اصلی مواجهه با این وضعیت، خیابان نیست؛ میدان اصلی، مجلس شورای اسلامی است. مردمی که نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مجلس فرستاده‌اند، این کار را انجام داده‌اند تا مجلس به‌عنوان نهادی قانونی و انقلابی وارد میدان شود، واقعیت‌ها را پیگیری کند و از حقوق مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد، دفاع نماید. مجلس باید در متن مسائل حضور داشته باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اگر مجلس به‌طور جدی وارد عمل شود و مسائل را دنبال کند، انگیزه‌ای برای حضور مردم در خیابان‌ها باقی نمی‌ماند تا دشمن از آن سوءاستفاده کند. مردم نماینده فرستاده‌اند تا خودشان مجبور نباشند اقداماتی انجام دهند که دشمن بتواند از آن بهره‌برداری کند. اما اگر مردم ببینند نمایندگان‌شان اقدامی نمی‌کنند، احساس می‌کنند راه دیگری ندارند و این همان نقطه‌ای است که دشمن از آن استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین نمایندگان مجلس موظف‌اند با مردم سخن بگویند، واقعیت‌ها را شفاف توضیح دهند، از طرف مردم حرکت کنند و مطالبات آنان را به‌صورت جدی پیگیری نمایند. رهبری صریحاً می‌فرمایند که این مسیر هیچ منافاتی با همکاری با دولت ندارد؛ بلکه بزرگ‌ترین همکاری با دولت آن است که دخالت‌های ناصحیح دیگران در امور دولت شناسایی شود و اجازه داده نشود افراد یا جریان‌هایی در پشت پرده، روند کارها را منحرف کنند. این، مسئولیت مستقیم مجلس است.

علم‌الهدی ابراز کرد: پس از ورود مجلس، قوه قضائیه نیز بر اساس موضوعاتی که مجلس مشخص می‌کند، وارد عمل می‌شود و پیگیری حقوقی انجام می‌دهد. اگر این سازوکار به‌درستی فعال شود، بسیاری از مشکلات فعلی کشور قابل حل است. اساساً ما مشکل حل‌نشدنی نداریم. این کشور ثروت دارد، منابع دارد، نیروی انسانی توانمند دارد، جوانان مجاهد، فداکار، غیور و ازخودگذشته دارد. این سرزمین چیزی کم ندارد که مجبور باشد در برابر مشکلات تسلیم شود.

امام جمعه مشهد گفت: آنچه امروز باعث تشدید ناراحتی مردم می‌شود، فرافکنی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای است؛ اینکه در شهرهای مختلف مثل بیرجند یا شهرکرد، افرادی را به صحنه می‌آورند تا ناکارآمدی‌ها را به گردن دولت شهید و خدمتگزار بیندازند و با این روش، افکار عمومی را تحریک کنند. این رفتارها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث عصبانیت مردم، جریحه‌دار شدن عواطف عمومی و پیچیده‌تر شدن شرایط می‌شود.

امام جمعه قم: سوءاستفاده از مطالبه‌گری مردم، کمک به دشمنان است

آیت‌الله علیرضا اعرافی امام جمعه قم در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم، با هشدار نسبت به پیچیدگی جنگ ادراکی دشمنان، اظهار کرد: امروز ذهن و باور نسل جوان هدف این جنگ است؛ جنگی که در آن دستاوردها کوچک جلوه داده می‌شود، ضعف‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود و دشمن قدرتمندتر از واقعیت نشان داده می‌شود.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدات اخیر، گفت: ایستادگی ملت در برابر فشارها و جنگ‌های ترکیبی، به‌ویژه در عرصه‌های نظامی و امنیتی، جلوه‌ای از عظمت و اقتدار ملی بود که تحسین جهانیان را برانگیخت.

وی جنگ اقتصادی را امتداد همان نبردها دانست و افزود: دشمنان به‌صراحت از جنگ اقتصادی سخن می‌گویند و در این میدان، مقابله هوشمندانه، تکیه بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از نسخه‌های بومی و اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.



امام جمعه قم با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، بر لزوم شنیدن مطالبات و اعتراضات منطقی از سوی مسئولان تأکید کرد و گفت: مسئولان باید هم پاسخگو باشند و هم با تلاش جهادی، برای حل ریشه‌ای مشکلاتی همچون تورم و نوسانات ارزی اقدام کنند.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر حفظ نظم اجتماعی، خاطرنشان کرد: اعتراض و مطالبه‌گری حق مردم است، اما هرگونه سوءاستفاده از این مطالبات برای آشوب، ناامنی و کمک به دشمنان ملت ایران، مردود و غیرقابل پذیرش است.

هرج و مرج یارگیری برای دشمن است؛ مطالبه مردم برخورد با مافیای اقتصادی

آیت‌الله سید نصیر حسینی امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تفکیک میان اعتراض قانونی و اغتشاش، تصریح کرد: اعتراض آرام و قانونی حق مردم است، اما اغتشاش، تخریب اموال عمومی و تعرض به نیروهای انتظامی و امنیتی، خلاف شرع، قانون و مصالح کشور است و در شرایط جنگی به معنای کمک به دشمن محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مردم ایران هرگز با ناامنی و آشوب همراهی نمی‌کنند، گفت: کسانی که به مراکز عمومی و امنیتی حمله می‌کنند، پیاده‌نظام دشمن هستند و برخورد قاطع با آنان ضروری است.

وی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکلات ناشی از تحریم دشمن است، اما بخش مهمی به سو تدبیرها و مافیای اقتصادی داخلی بازمی‌گردد.

آیت الله حسینی تاکید کرد: مردم خواهان برخورد جدی با کسانی هستند که بیت‌المال را غارت می‌کنند و زندگی را بر مردم سخت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: اگر مسئولان از وجود چنین افرادی آگاه هستند، باید بدون ملاحظه و قاطعانه با آنان برخورد کنند تا اعتماد عمومی و آرامش اقتصادی به جامعه بازگردد.

دشمن به جز تجزیه ایران به چیزی راضی نخواهد شد؛ مردم آگاه باشند

حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر امام جمعه موقت خرم آباد در خطبه‌های این هفته با اشاره به حوادث اخیر، گفت: این باید ریشه‌یابی شود، اولاً برخی کاستی‌ها در ثبات اقتصادی مانند نرخ ارز و طلا، تولید و حمایت از تولید، ضعف مدیریت در برخی جاها را شاهد هستیم، عدم ثبات بازار و قیمت کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی، بیکاری نسل جوان، مشکل ازدواج، مسکن، عدم حمایت و اجرای وعده‌های داده شده، کوتاهی در برخورد با احتکار، گران‌فروشی در بازار، انتصاب مدیران ناکارآمد و… را در کشور شاهد هستیم.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، تأکید کرد: البته تحریم‌های استکبار و نقشه دشمنان هم در شرایط امروز کشور مؤثر است، این عوامل باعث فشار بر جامعه و به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه شده است، باعث بعضی نارضایتی‌ها و اعتراضات به حق مردم شده است، مردم حق دارند ناراضی باشند، مردم حق دارند اعتراض کنند، در همین جایگاه مقدس بارها دراین رابطه تذکر داده شده و تأکید شده که این موارد باید اصلاح شود.

حجت‌الاسلام شمسی فر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نکته این است که در کنار این اعتراض‌ها که به حق است و باید شنیده شود، دشمن، استکبار و صهیونیست و منافقین و کسانی که ما را تحریم کردند، جلوی فعالیت‌های اقتصادی ما را گرفته‌اند، کسانی که دانشمندان ما را ترور کرده‌اند، کسانی که در همین جنگ ۱۲ روزه، ۸۴ جوان مدافع ملت به شهادت رساندند، کسانی که همین‌الان هم ما را تهدید می‌کنند، آمده‌اند از این اعتراض سو استفاده کنند، گفت: اینها دلسوز ملت هستند؟ اینها به فکر ملت هستند؟ خود آنها یکی از عواملی هستند که این اتفاقات رخ دهد.

وی ادامه داد: اغتشاش‌گران که برخی عوامل دشمن هستند، برخی فریب‌خورده هستند، برخی جاهل و تحت احساسات فریب خورده‌اند، آیا به‌هم‌زدن امنیت جامعه خدمت به ملت است؟ کسی که اموال عمومی که مال همین مردم است را تخریب می‌کند، دوستدار ملت است؟ کسی که به مردم و مدافعان امنیت مردم تعرض می‌کند دوستدار ملت است؟ البته در برخی از شهرها خود مردم توی دهن اینها زده‌اند و جلوشان را گرفتند، برخی دنبال سو استفاده هستند، برخی که فریب خورده‌اند زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم می‌کنند.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، تصریح کرد: ما باید مواظب و مراقب باشیم، کسانی که در همین جنگ ۱۲ روزه حدود هزار نفر را شهید کردند، آمده‌اند می‌گویند ما حامی هستیم، ما حمایت می‌کنیم، دروغ به این آشکاری؟

اعتراض‌ها باید متوجه رانتخواران و بانیان گرانی باشد

حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسلامشهر با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: اعتراض‌ها باید متوجه بانیان اصلی گرانی و تورم باشد؛ کسانی که با سرمایه‌های ملت بازی می‌کنند، وام‌های کلان می‌گیرند، ارز ترجیحی را در بازار آزاد می‌فروشند و یا میلیاردها دلار از منابع کشور را بازنمی‌گردانند.

وی تصریح کرد: امثال بانک آینده و شبکه‌های رانت و فساد، عامل اصلی تورم و آشوب اقتصادی هستند و شایسته است رئیس قوه قضائیه با این عوامل برخوردی قاطع و عبرت‌آموز داشته باشد.

امام جمعه اسلامشهر در پایان با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر اظهار امیدواری کرد: با مدیریت مناسب دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، شهرستان اسلامشهر همچون گذشته در امنیت و آرامش باقی بماند.

دشمن به دنبال اغتشاش است؛ «بصیرت» بهترین سلاح برای مقابله

حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای امیرالمومنین با تاکید بر اینکه اعتراض با اغتشاش متفاوت است، ابراز داشت: مطالبات مردمی باید در بستر آرام به صورت منطقی مطرح شود.

وی با تاکید بر اینکه اغتشاش بهانه جدید دشمن علیه ایران است، افزود: استکبار می‌خواهد با این حربه جوانان را از نظام جدا و به اهداف شوم خود دست یابد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اینکه منکر مشکلات معیشت و اقتصادی مردم نیستیم، ابراز داشت: برای این منظور باید مسئولان برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه و به دنبال تخصیص بسته خنثی حمایتی دهک پایین جامعه باشند.

مطیعی خواستار این شد که مسئولان به درد دل مردم گوش داده و برای رفع مشکلات آستین همت بالا بزنند و تصریح کرد: تدوین سیاست‌های ارزی برای بهبود شرایط از ارکان ضروری است.

دشمنان تلاش می‌کنند مطالبات به‌حق مردم را به سمت خشونت و تخریب بکشانند

آیت الله محمد باقر محمدی لائینی امام جمعه ساری در جمع نمازگزاران با تأکید بر ضرورت تمرکز مسئولان بر حل مشکلات داخلی کشور، گفت: اعتراضات به‌حق مردم نباید به بستری برای سوءاستفاده دشمنان و آشوبگران تبدیل شود. وی همچنین توسعه برق هسته‌ای را راهکاری پایدار برای رفع ناترازی انرژی دانست و تصریح کرد: ایران با حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم و پیشرفت‌های فضایی در لبه علم و فناوری قرار دارد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، اعتراضات صنفی و اقتصادی را قابل درک دانست اما هشدار داد: دشمنان همواره تلاش می‌کنند مطالبات به‌حق مردم را به سمت خشونت، آشوب و تخریب سوق دهند و لازم است مردم میان مطالبه‌گری و اغتشاش تفکیک قائل شوند.

مطالبه‌گری حق است اما نباید بهانه به دست بیگانگان داد

آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی، گفت: مطالبه‌گری حق مردم است، اما با رفتارهای پرخاشگرانه تفاوت دارد و نباید اجازه سوءاستفاده به بیگانگان داد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی، گفت: اگر کسی این مشکلات را نبیند، دچار مشکل در بینایی است؛ مطالبه‌گری حق مردم است، اما با رفتارهای پرخاشگرانه تفاوت دارد و نباید اجازه سوءاستفاده به بیگانگان داد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز تأکید کرد: دشمن صراحتاً اعلام می‌کند منتظر ایجاد بستر برای شیطنت است، بنابراین مردم باید با بصیرت کامل مراقب باشند در سناریوی دشمن نقش بازی نکنند.

آیت‌الله حسینی همدانی همچنین خواستار ترمیم تیم اقتصادی دولت شد و گفت اگر تصمیم‌های درست و به‌موقع گرفته نشود، دشمنان از خلأها سوءاستفاده می‌کنند و حتی در تجمعات، جریان سازی و انحراف شعارها رخ می‌دهد.

نظام اسلامی مقتدر است و آشوب‌طلبان راه به جایی نمی‌برند

حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تحلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، نسبت به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مطالبات صنفی مردم هشدار داد و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز نظامی ریشه‌دار، مقتدر و غیرقابل تهدید است.

وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و طلا، گفت: بخشی از اعتراضات اولیه اصناف ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشت و بی‌ثباتی بازار موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود، اما طبیعی بودن یک مطالبه صنفی هرگز به معنای مشروعیت اغتشاش، تخریب و جنایت نیست.

مطالبات مردم باید شنیده شود

ماموستا ملأ عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اعتراضات اقتصادی در برخی شهرها اظهار کرد: مطالبه‌گری قانونی، مسالمت‌آمیز و آگاهانه، حق مسلم مردم شریف ایران است و دولت موظف است با برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات معیشتی اقدام کند.

وی با بیان اینکه اعتراض به گرانی، تورم، فقر، اختلاس، احتکار، تبعیض و فشارهای معیشتی مطالبه‌ای به‌حق است، افزود: بیان مشکلات اقتصادی و انتقاد از عملکرد ضعیف در این حوزه باید شنیده شود، اما نباید اجازه داد جریان‌های خارجی و عناصر فرصت‌طلب از این مطالبات سوءاستفاده کنند.

امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: ملت ایران در این مقطع حساس به جهانیان ثابت کردند که هرگز همسو با اهداف پلید رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیستند و اجازه نخواهند داد اعتراضات به‌حق مردم به ناامنی و آشوب کشیده شود.

اغتشاش پروژه آمریکا و اسرائیل است

حجت‌الاسلام محسن دانیاری امام جمعه گیلانغرب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تفکیک دقیق اعتراض از اغتشاش تصریح کرد: اعتراض، مطالبه گری مسالمت‌آمیز، عقلانی و بحق مردم است، اما اغتشاش، انحراف مسیر مطالبه گری و نتیجه دخالت دشمنان خارجی، منافقین داخلی و افراد فریب‌خورده است.

وی افزود: اغتشاش منجر به تعرض به جان، مال و ناموس مردم می‌شود و قرآن کریم دستور برخورد قاطع با مفسدان و برهم‌زنندگان امنیت را صادر کرده است.

حجت‌الاسلام دانیاری تأکید کرد: مسئولان موظفند پیش از آنکه مشکلات معیشتی به بحران تبدیل شود، برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی کنند، چراکه کوتاهی برخی مدیران می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و سوءاستفاده دشمنان شود.

امام جمعه گیلانغرب در پایان با هشدار صریح به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان خود اعتراف کرده‌اند که توان مقابله نظامی با ملت ایران را ندارند و امروز از مسیر اغتشاش وارد شده‌اند، اما ملت ایران با ایمان، اتحاد و تبعیت از ولایت، اجازه نخواهد داد این توطئه‌ها به نتیجه برسد.

مردم حساب اعتراض اقتصادی را از آشوب جدا کردند

امام جمعه دیّر درباره حوادث اخیر در برخی استان‌های کشور گفت: رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه با اتکا به وعده‌های بازماندگان رژیم پهلوی، سلطنت‌طلبان و منافقین تصور می‌کرد مردم را به خیابان بکشاند و نظام اسلامی را ساقط کند، اما به اهداف شوم خود نرسید.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود: هدف دشمن فقط سقوط نظام نبود، بلکه تجزیه و ویرانی ایران را دنبال می‌کرد. پس از ناکامی در جنگ مستقیم، دشمن با جنگ اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای بازگشته است.

حسینی تأکید کرد: مشکلات معیشتی مردم واقعی است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند. اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است و مسئولان موظف‌اند صدای معترضین را بشنوند، حتی بهتر بود پیش از رسیدن کار به خیابان، به مطالبات مردم و هشدارهای مراجع تقلید توجه می‌شد.

وی گفت: آشوبگران به دنبال حل مشکل نیستند، بلکه به دنبال ناامنی، تخریب و افزودن رنج مردم هستند و مردم ایران هرگز حاضر نیستند مشکل امنیتی به مشکلات معیشتی‌شان اضافه شود.

امام جمعه دیّر با اشاره به هوشیاری مردم، کسبه و بازاریان گفت: بازاریان با صدور بیانیه، صف خود را از آشوبگران جدا کردند و از نظام و رهبری حمایت خود را اعلام کردند.

وی همچنین به عملیات رسانه‌ای دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن با استفاده از هوش مصنوعی، صداگذاری‌های جعلی، کلیپ‌های تقطیع‌شده و تخریب چهره نیروهای خدوم انتظامی قصد فریب افکار عمومی را دارد و برخی سلبریتی‌های وابسته و مزدور دشمن یا نفهم به حافظان امنیت اهانت می‌کنند.

حسینی گفت: در برخی مناطق، نیروهای پلیس به آتش کشیده شدند، جوان بسیجی مدافع امنیت به شهادت رسید و به مراکز دولتی، بنیاد شهید و همچنین مصلی‌ها حمله شد و در همدان قرآن را آتش زدند که این اقدامات، حرکات مزدوران مستقیم رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: اگر در غائله ۴۰۱ بعضی‌ها گفتند نفهمیدیم، این بار رژیم صهیونیستی از ماه‌ها قبل در میدان است و توطئه‌هایی که بوده و خواهد بود از آنجا ناشی می‌شود و دیگر کسی عذری و بهانه‌ای ندارد. خانواده‌ها فرزندان خود را هدایت کنند چرا که دشمن در پی سو استفاده از جوانان و فرزندان شما است.

حسینی تاکید کرد: دشمن تلاش داشت از اعتراضات بازاریان و مردم سوءاستفاده کند و همچنین موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی در پرتاب همزمان سه ماهواره و دستیابی کشور به چرخه کامل فناوری فضایی و قرارگرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور برتر فضایی جهان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: اولویت اول رئیس‌جمهور و مسئولان باید سامان‌دهی بازار، مهار گرانی‌ها و بهبود معیشت مردم باشد و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای مانند حجاب اختیاری و رفع فیلترینگ مسئله اصلی امروز مردم نیست.

مطالبه گری اقتصادی حق مردم است

امام جمعه ایلام تصریح کرد: وضعیت امروز جامعه ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت کالاها و ارز بوده که طبیعتاً چنین بازار لجام گسیخته‌ای باعث می‌شود که برخی‌ها اعتراض کنند و البته طبیعی است که مطالبه گری کنند و حق مردم است؛ دولت محترم هم باید پاسخگو باشد و معیشت مردم را سامان دهد.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عنوان کرد: وقتی احساس شود، مسئولانی که باید کار خود را به درستی انجام دهند، اما کوتاهی می‌کنند، لذا مردم مطالبه می‌کنند و مسئولان وظیفه دارند، با ظرفیت‌هایی که کشور در اختیار دارد، مشکلات را حل کنند. مهمترین عامل «ضعف مدیریت» است و هر چند تحریم، مافیا و نیروهای نفوذی هم در این رابطه دخیل است اما اگر «روحیه جهادی» وارد شود، مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تجمعات صنفی، تبدیل به اغتشاش، تخریب اموال و قتل دیگران شود، خلاف قانون و به ضرر کشور است و باید از آن پیشگیری شود. البته همه می‌دانیم عقبه این اغتشاشات و ناامنی‌های و نه اعتراضات به حق مردمی، چه کسانی هستند. وقتی فضای‌مجازی را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم، کسانی فراخوان می‌دهند که دشمن ملت ایران هستند و جنگ ۱۲ روزه را بر ما تحمیل کردند؛ همچنین منافقین و سلطنت‌طلبان هم در جنگ ۱۲ روزه بدون اینکه خجالت بکشند، حامی مهاجمان شدند و در آن زمان، سکوت اختیار کردند.

وی گفت: دشمن به دنبال برادرکشی با احیای شعارهای «زن، زندگی، آزادی» است مشکلاتی داریم و باید حل شود، اما تصور اینکه آمریکا و اسرائیل مشکلات ما را حل می‌کنند، غلط است.

امام جمعه ایلام اظهار کرد: از حوادث لیبی و سوریه باید درس بگیریم، در این کشورها با برجسته کردن اعتراض به گرانی، مردم را به کف خیابان آوردند؛ اما امروز وضعیت سوریه را بینید که مایه عبرت و درس است.

وی ادامه داد: امروز بر ملت ما «ولی‌فقیه» حکومت می‌کند، حتی کسانی که از کشورمان فرار کرده، اعلام می‌کنند که تنها فردی که می‌تواند ایران را به جایگاه افسانه‌ای خود برساند، آیت‌الله خامنه‌ای است و وقتی چنین افتخاری داریم چرا باید حکومت را به دست کسانی داد که عرضه این کار ندارند.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار اضافه کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی نه با گذشته، بلکه با کشورهای اروپایی در حوزه‌های مختلف اعم از علمی، پزشکی، هسته‌ای و.... قابل بررسی است. دشمن از نفوذ ایران و مقاومت جهانی واهمه دارد. امروز نیاز به وحدت و همدلی داریم و وضعیت معیشتی هم با اتحاد تغییر خواهد کرد.

دشمنان به دنبال ضربه زدن به کشور هستند



امام جمعه زاهدان به مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و افزایش قیمت‌ها و ضعف نظارت را از عوامل فشار بر مردم دانست.

آیت‌الله مصطفی محامی، از مسئولان خواست: برای بهبود سریع وضعیت معیشت مردم چاره‌ای جدی بیندیشید و بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تصویب کنید که مشکلات مشابه تکرار نشود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان هشدار داد: دشمنان با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی در پی ضربه زدن به کشور هستند، اما مردم با بصیرت و شعور دینی خود مانع ایجاد اغتشاش و سوءاستفاده دشمن می‌شوند.

آیت‌الله محامی گفت: اگر ادعای فردی حق باشد، باید آن را پذیرفت و حتی علیه خود شهادت داد؛ و اگر ادعای او باطل باشد، باید با مدارا و نصیحت او را از ادامه مسیر نادرست بازداشت.

وی تأکید کرد: سخن ناپسند آتش درگیری را شعله‌ور می‌کند، اما گفتار نیکو ریشه شر را می‌خشکاند و این اصل تربیتی باید در جامعه نهادینه شود.

معترضان مسیر خود را از اغتشاشگران جدا کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد باقر بخشایش‌پور امام جمعه گراش در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: در شرایط ناآرامی‌های این روزها، معترضان باید با قید فوریت راه خود را از اغتشاشگران جدا کنند، چرا که اقداماتی نظیر شعارهای توهین‌آمیز و ساختارشکنانه، تخریب اموال عمومی و خشونت علیه مردم، نشانه‌هایی از نقش‌آفرینی دشمنان را آشکار می‌کند.

وی با طرح موضوع نقش جریان‌های خارجی در تحولات اخیر افزود: رد پای رژیم صهیونیستی در برخی از این اقدامات قابل مشاهده است و غرب نیز تحت مدیریت صهیونیسم عمل می‌کند.

حجت الاسلام بخشایش پور با استناد به منابع دینی، اهداف غرب را سلطه‌طلبانه توصیف کرد و تصریح نمود این اهداف محقق نخواهد شد.

امام جمعه گراش با بیان اینکه مردم انتظار برخورد قاطع با عوامل اغتشاش را دارند، خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های امنیتی و قضائی انتظار می‌رود با افرادی که به جای مطالبه‌گری، دست به اغتشاش و ناامنی می‌زنند، قاطعانه برخورد شود.

بخشایش‌پور همچنین با انتقاد از برخی رویکردها در میان مسئولان گفت: وانمود کردن به عادی بودن شرایط پذیرفتنی نیست و کاهش ظرفیت‌ها در مدت کوتاه نشان‌دهنده ضعف در مقابله با نفوذ است.

وی پاسخگویی مسئولان را از الزامات مردم‌سالاری دینی دانست و تأکید کرد: اجرای قانون و تأمین منافع عمومی باید در اولویت باشد، نه منافع گروهی خاص.