به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی امشب «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد با حسین امیرعبداللهیان، وی با تبریک انتصاب وزیر امور خارجه کشورمان، جمهوری اسلامی ایران را کشوری بسیار تاثیرگذار در جمع اعضای سازمان ملل دانست و از انتظار برای همکاری نزدیک با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد.

گوترش با قدردانی از تلاش‌های ایران در میزبانی سخاوتمندانه از آوارگان افغانستانی تاکید کرد: متعهد به حمایت از تلاش‌های ایران در میزبانی از آوارگان است.

وی، سازمان ملل را حامی توافق و دیالوگ به عنوان اصلی مقوم خواند و ازسرگیری گفتگوهای هسته ای را مورد تاکید قرار داد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین بر عزم سازمان ملل در حفظ و حراست از حقوق فلسطین تاکید کرد.

امیرعبداللهیان هم در این گفتگوی تلفنی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با دبیرکل جهت حل و فصل سیاسی وضعیت فعلی افغانستان در تداوم نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با ایفای نقش سازمان ملل را مورد تاکید قرار داد و با توجه به موج جدید پناهندگان، ضمن ابراز نگرانی جدی، بر ضرورت مساعدت های سازمان‌های ذیربط در سازمان ملل تاکید کرد.

وی در خصوص گفتگوهای وین و برجام نیز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی های لازم در این زمینه در دولت می باشد، پایبندی به گفتگو و مذاکره به عنوان ابزار دیپلماسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: متاسفانه آمریکایی ها با تداوم‌ تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شده اند و تصور می کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم‌ مذاکراتی استفاده کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: طرف‌های مذاکره باید با درکی واقع بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی از نظر ما قابل قبول است که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.

امیرعبداللهیان با ابراز نگرانی از تحرکات تروریستی در افغانستان و در منطقه، از استفاده ابزاری از تروریسم توسط برخی قدرت‌ها به عنوان مانع اصلی صلح و ثبات و آرامش در منطقه یاد کرد و ابراز تاسف کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان و دبیرکل سازمان ملل متحد ضرورت تشکیل دولتی کاملا فراگیر با ایفای نقش همه اقوام افغانستانی را مورد تاکید قرار دادند و اظهار داشتند: جنگ و خشونت نباید بر افغانستان حاکم شود.

امیرعبداللهیان در خصوص پیگیری حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پرونده ترور بزدلانه سردار سلیمانی اظهار داشت: پرونده ترور سردار سلیمانی را در ابعاد حقوقی و بین‌المللی با جدیت دنبال می کنیم و آمریکا نمی تواند از مسئولیت قطعی خودش در ترور سردار و قهرمان بزرگ‌ مبارزه با تروریسم سرباز بزند.

وی با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی نیز،گفت: رژیم صهیونیستی همچنان آشکارا به جنایات خود در سرزمین های اشغالی ادامه میدهد و جامعه جهانی و سازمان ملل وظیفه قطعی حمایت از آرمان فلسطین و حقوق زنان و کودکان مردم بی دفاع فلسطین را دارد.