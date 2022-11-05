حامد جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بحث ماشین آلات و تدابیر لازم با فرارسیدن فصل سرما و بارندگی‌ها اقداماتی شده است، گفت: نیروی انسانی و تجهیزات لازم نیز به این منظور در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه سازمان فرهنگی شهرداری باید به منظور فرهنگ‌سازی برای عدم مواجه با چالش و مشکلی در بحث برفروبی ورود کند، بیان کرد: مردم باید واقف به تغییر فصل بوده و انتظار داریم سازمان فرهنگی این مهم را برای شهروندان ذهنیت‌سازی کند تا چالشی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه در بحث برفروبی نیز پیاده‌راه‌ها و به طور خاص پیاده‌راه بوعلی باید ویژه دیده شود، افزود: باید در پیاده‌راه و ابنیه‌ها، برنامه خاص و اقدام ویژه برفروبی انجام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان تصریح کرد: در برنامه کاری امسال استفاده از ماشین‌آلات کوچک و مجهز به تیغه برفروبی برای معابر کوچک است.

جلیلوند با بیان اینکه اولویت‌بندی معابر در زمان برفروبی طبق عرض معبر و اماکن مهم دسترسی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: اولویت‌ها دسته‌بندی شده و نیاز به فرهنگ‌سازی توسط سازمان فرهنگی در بحث برفروبی و اولویت‌بندی‌هاست که شهروندان انتظار برفروبی همه معابر به یک باره را نداشته باشند.

وی خواستار استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توسط شهروندان در روزهای بارندگی شد و خاطرنشان کرد: شهروندان در این ایام از خودروی شخصی استفاده نکرده و یا این مورد را به حداقل برسانند تا مشکلی در برفروبی و ارائه خدمت پیش نیاید.