آغاز دور پنجم تیم ملی فوتبال ایران با خط خوردن چند معروف!

به گزارش خبرنگار مهر، دور پنجم تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۰ صبح امروز با حضور بازیکنان منتخب داخلی و تنی چند از لژیونرهای شاغل در کشور قطر آغاز می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فاصله دو هفته مانده به آغاز جام جهانی قطر بازیکنان نهایی منتخب خود که در لیگ برتر ایران شاغل هستند را به اردو دعوت کرده است تا آخرین تلاش های خود را برای سفر به قطر انجام دهند.

کی روش در این اردو اسامی بازیکنانی همچون محمد محبی را که در ابتدای فصل جاری لیگ برتر از سانتاکلارا پرتغال به استقلال پیوست به طور کامل خط زده است تا دیگر شانسی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ نداشته باشند. همچنین مهدی مهدی پور که نقش ویژه ای در قهرمانی فصل گذشته استقلال داشت نیز در لیست نهایی کی روش از بین بازیکنان داخلی به چشم نمی خورد.