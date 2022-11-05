یک بازیکن با کسالت در اردو/ حضور ۱۵ ملی پوش در تمرینات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با حضور در مجموعه تمرینی «پک» تمرین آغازین خود را در روز نخست این مرحله از اردو، زیر نظر مربیان تیم ملی انجام دادند.

ابوالفضل جلالی با نظر کادر تیم ملی به دلیل کسالت در اردوی تیم ملی به استراحت پرداخت و ١۵ بازیکن دیگر تمرین خود را برگزار کردند.

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، محمدرضا اخباری، پیام نیازمند، سامان فلاح، مرتضی پورعلی گنجی، روزبه چشمی، ابوالفضل جلالی، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی‌زادگان، میلاد سرلک، وحید امیری، مهدی ترابی، امید ابراهیمی، رامین رضائیان و امید نورافکن ١۶ بازیکنی بودند که امروز در اردوی تیم ملی حاضر شدند.

قرار است با اضافه شدن منتخبی از بازیکنان جوان تمرینات تیم ملی دنبال شود.