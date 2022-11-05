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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۳۱

شهردار منطقه ۸ خبر داد؛

پیشرفت ۶۵ درصدی فاز دوم بوستان مادر و کودک

پیشرفت ۶۵ درصدی فاز دوم بوستان مادر و کودک

شهردار منطقه ۸ از پیشرفت ۶۵ درصدی فاز دوم بوستان مادر و کودک خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این بوستان تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ افتتاح شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی از پیشرفت ۶۵ درصدی فاز دوم عملیات عمرانی بوستان شقایق که برای رفاه مادران و کودکان در محله نارمک و محلات هم‌جوار درنظر گرفته شده است، خبر داد و گفت: گام اول اجرای این طرح، شامل محوطه سازی و اجرای عملیات‌های دیواره‌کشی، نرده‌کشی و کف‌پوش گذاری و جدول‌کشی بوده است که در نیمه اول آبان ماه به اتمام رسید و با اتمام مرمت و بازسازی ساختمان مادر و کودک در فاز دوم عملیات عمرانی، پیش‌بینی می‌شود این بوستان تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ افتتاح شود.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به اینکه دومین بوستان مادر و کودک منطقه ۸ در مساحت حدود دو هزار متر مربع شرایطی را برای رفاه حال بانوان و کودکان در محله نارمک جنوبی فراهم می‌کند، ادامه داد: در اجرای فاز اول که از مرداد سال ۱۴۰۱ آغاز شد، عملیات محوطه سازی این بوستان به پایان رسید و در فاز دوم مرمت و بازسازی ساختمان در دستور کار قرار گرفت.

وی از ایجاد فضای امن پیاده‌روی برای توانیابان نیز در این بوستان خبر داد و تصریح کرد: ساختمان مادر کودک بوستان شقایق در دو طبقه با متراژ ۱۴۰ متر مربع احداث خواهد شد و در این بوستان با احداث زمین بازی ویژه کودکان، این امکان برای مادران و کودکان فراهم می‌شود تا در یک فضای تفریحی مناسب و در شرایطی امن علاوه بر انجام امور مربوط به کودکان از فضاهای شهری بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5624627

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