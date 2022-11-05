پیشرفت ۶۵ درصدی فاز دوم بوستان مادر و کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی از پیشرفت ۶۵ درصدی فاز دوم عملیات عمرانی بوستان شقایق که برای رفاه مادران و کودکان در محله نارمک و محلات هم‌جوار درنظر گرفته شده است، خبر داد و گفت: گام اول اجرای این طرح، شامل محوطه سازی و اجرای عملیات‌های دیواره‌کشی، نرده‌کشی و کف‌پوش گذاری و جدول‌کشی بوده است که در نیمه اول آبان ماه به اتمام رسید و با اتمام مرمت و بازسازی ساختمان مادر و کودک در فاز دوم عملیات عمرانی، پیش‌بینی می‌شود این بوستان تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ افتتاح شود.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به اینکه دومین بوستان مادر و کودک منطقه ۸ در مساحت حدود دو هزار متر مربع شرایطی را برای رفاه حال بانوان و کودکان در محله نارمک جنوبی فراهم می‌کند، ادامه داد: در اجرای فاز اول که از مرداد سال ۱۴۰۱ آغاز شد، عملیات محوطه سازی این بوستان به پایان رسید و در فاز دوم مرمت و بازسازی ساختمان در دستور کار قرار گرفت.

وی از ایجاد فضای امن پیاده‌روی برای توانیابان نیز در این بوستان خبر داد و تصریح کرد: ساختمان مادر کودک بوستان شقایق در دو طبقه با متراژ ۱۴۰ متر مربع احداث خواهد شد و در این بوستان با احداث زمین بازی ویژه کودکان، این امکان برای مادران و کودکان فراهم می‌شود تا در یک فضای تفریحی مناسب و در شرایطی امن علاوه بر انجام امور مربوط به کودکان از فضاهای شهری بهره‌مند شوند.