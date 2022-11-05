به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های روسیه اعلام کردند بر اثر آتش‌سوزی در یک باشگاه شبانه در شهر «کوستروما» در شمال‌شرقی این کشور ۱۵ نفر کشته شدند.

سخنگوی اورژانس و سرویس اضطراری این شهر در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: سقف ساختمان فروریخته و اطلاعات اولیه نشان می‌دهد در این حادثه ۱۵ نفر کشته و ۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بنا بر گزارش اسپوتنیک این آتش‌سوزی نیمه‌شب در باشگاه شبانه و رستوران «پولیگون» رخ داده و تا ۳۵۰۰ متر مربع گسترش یافت. به گفته وزارت اورژانس روسیه به محض آغاز آتش‌سوزی ۲۵۰ نفر از ساختمان این رستوران تخلیه شدند.

تلاش‌ها برای خاموش‌کردن این آتش‌سوزی ادامه دارد. به گفته مقامات روسیه آتش‌سوزی پس از آن آغاز شد که یک نفر در جریان مشاجره از مُنَورانداز استفاده کرد.

تحقیات جنایی درباره این حادثه آغاز شده و پلس در حال جستجوی فردی است که از منورانداز استفاده کرد.