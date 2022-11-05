  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۹

مدیر بنادر و دریانودری شهید باهنر و شرق هرمزگان:

ترانزیت خودرو در بندر شهید باهنر ۳۵۴ درصد افزایش یافت

ترانزیت خودرو در بندر شهید باهنر ۳۵۴ درصد افزایش یافت

بندرعباس - مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از جهش ۳۵۴ درصدی ترانزیت خودرو از بندر شهید باهنر طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزار مهر، حمیدرضا محمد حسینی تختی بیان داشت: با شروع فعالیت ترانزیتی خودرو در بندر شهید باهنر در سال جاری، این بندر موفق به تخلیه و بارگیری سه هزار و ۳۸۹ دستگاه خودرو شده که این رویه در مهرماه امسال روند افزایشی را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری دولت در جذب ۱۰۰ میلیون تُن کالای ترانزیتی از مسیر ایران گفت: از مجموع جابجایی سه هزار ۳۸۹ دستگاه خودرو از بندر شهید باهنر سه هزار و ۶۴ دستگاه خودرو ترانزیت خارجی است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه ترانزیت خودرو در ۶ ماهه امسال یک هزار و ۵۰۸ خودرو بوده است، از تبدیل بندر شهید باهنر به یکی از مراکز اصلی ترانزیت خودرو در کشور نام برد.

به گفته محمد حسینی تختی؛ این خودروها از امارات بارگیری و از طریق بندر شهید باهنر به مقصد کشورهای آسیای میانه و عراق ترانزیت می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مجموعه بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با برخورداری از زیر ساخت‌های دریایی و بندری لازم و قرارگیری در مسیر کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف ترانزیتی کشور دارند.

کد مطلب 5624722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها