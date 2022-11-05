اختصاص ۱۰ هکتار زمین به پایتخت جوراب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین ظهر شنبه در بازدید از خوشه صنعتی تولید جوراب لتگاه از اختصاص ۱۰ هکتار زمین به واحدهای تولیدی لتگاه به عنوان پایتخت جوراب کشور خبر داد و افزود: تسهیلاتی برای کمک به بزرگ‌تر شدن واحدهای کوچک تولیدی در نظر گرفته‌ایم؛ چراکه این واحدهای کوچک تأثیر به سزایی در صنعت و اقتصاد کشور دارند.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای روستای لتگاه در حوزه منسوجات به ویژه جوراب دارد، در این راستا در نظر داریم که منطقه خاص و اختصاصی برای این ظرفیت بالقوه روستای لتگاه ایجاد کنیم.

این مقام مسئول، با بیان اینکه ایجاد شهرک و منطقه ویژه جوراب بافی تأثیر به سزایی بر ایجاد اشتغال دارد، اذعان کرد: رشد صنعت نیازمند طی کردن زمان است اما با توجه به ظرفیت‌های مناسب در روستاهای دستجرد و لتگاه در تولید منسوجات و جوراب این روند در پیش گرفته خواهد شد.

وزیر صمت با تاکید بر واحدهای کوچک صنعتی، ابزار کرد: رویکرد وزرات صمت در راستای ارتقا صنعت و تولید، حمایت از واحدهای کوچک صنعتی است.

فاطمی امین در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلاتی نیز برای کمک به بزرگ‌تر شدن واحدهای کوچک تولیدی در نظر گرفته‌ایم چراکه واحدهای کوچک تأثیر به سزایی در صنعت و اقتصاد کشور دارند.