به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی طاهری، عصر جمعه در دیدار با آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، از آغاز پویش «به عشق حضرت زهرا(س) می‌بخشم» خبر داد و خواستار مشارکت ائمه جمعه و جماعات برای ترویج این پویش در مساجد و نماز جمعه‌های سراسر استان شد.

وی با اشاره به نتایج اجرای پویش‌های بخشش در مناسبت‌های گذشته گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، با تلاش شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان و در قالب پویش‌های «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» و «به عشق حضرت زینب(س) می‌بخشم»، زمینه آزادی ۹۵۰ زندانی فراهم شد.

سازش در ۴۰ هزار پرونده قضایی

معاون حل اختلاف دادگستری فارس با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در نیمه نخست امسال افزود: در همین مدت، حدود ۴۰ هزار پرونده نیز به سازش انجامیده که بر اساس آمار ارائه‌شده، ۵۳ درصد از پرونده‌های مورد اشاره را شامل می‌شود.

طاهری با تأکید بر نقش مشارکت مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی در حل اختلاف‌ها تصریح کرد: همراهی ائمه جمعه و جماعات و اطلاع‌رسانی و تبیین اهداف این پویش در مساجد می‌تواند در گسترش فرهنگ گذشت و ترغیب مردم به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

پویش فاطمی برای ترویج فرهنگ گذشت

وی با اشاره به اهداف پویش «به عشق حضرت زهرا(س) می‌بخشم» گفت: این پویش با تکیه بر فرهنگ گذشت و سازش، زمینه جلب رضایت طرفین اختلاف و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی را فراهم می‌کند و می‌تواند در کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تداوم برخی پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

لازم به توضیح است پویش «به عشق حضرت زهرا(س) می‌بخشم» از دوم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان ایام فاطمیه در سراسر کشور اجرا می‌شود.

