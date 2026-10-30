توقیف ۴۱ خودروی متخلف در عملیات شبانه پلیس راهور قم

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور استان قم در راستای برخورد با تخلفات رانندگی و مقابله با رفتارهای مخاطره‌آمیز در معابر شهری، طرح ضربتی گشت نامحسوس را به‌صورت شبانه به اجرا گذاشت.



در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس راهور با رصد تردد خودروها و شناسایی رانندگانی که با رفتارهای پرخطر موجب برهم خوردن نظم ترافیکی می‌شوند، برخورد قانونی با متخلفان را در دستور کار قرار دادند.



تخلفات حادثه‌ساز، ایجاد آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی از جمله مواردی بود که در جریان این عملیات مورد توجه مأموران قرار گرفت و خودروهای مرتکب این تخلفات شناسایی شدند.



در نتیجه اجرای این عملیات ضربتی، ۴۱ دستگاه خودروی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات اعلام‌شده توقیف و از ادامه تردد آن‌ها جلوگیری شد.