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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

توقیف ۴۱ خودروی متخلف در عملیات شبانه پلیس راهور قم

توقیف ۴۱ خودروی متخلف در عملیات شبانه پلیس راهور قم

قم- پلیس راهور قم در جریان اجرای طرح ضربتی گشت نامحسوس شبانه، با برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، آلودگی صوتی و حرکات نمایشی، ۴۱ دستگاه خودروی متخلف را توقیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور استان قم در راستای برخورد با تخلفات رانندگی و مقابله با رفتارهای مخاطره‌آمیز در معابر شهری، طرح ضربتی گشت نامحسوس را به‌صورت شبانه به اجرا گذاشت.

در جریان اجرای این طرح، مأموران پلیس راهور با رصد تردد خودروها و شناسایی رانندگانی که با رفتارهای پرخطر موجب برهم خوردن نظم ترافیکی می‌شوند، برخورد قانونی با متخلفان را در دستور کار قرار دادند.

تخلفات حادثه‌ساز، ایجاد آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی از جمله مواردی بود که در جریان این عملیات مورد توجه مأموران قرار گرفت و خودروهای مرتکب این تخلفات شناسایی شدند.

در نتیجه اجرای این عملیات ضربتی، ۴۱ دستگاه خودروی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات اعلام‌شده توقیف و از ادامه تردد آن‌ها جلوگیری شد.

کد مطلب 6994600

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