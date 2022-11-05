ضرورت گفتگوی روشمند و جهاد تبیین توسط دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد بیست و یکمین نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی که به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور معاونان، رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استان و مدیران کل برگزار شد، با قرائت بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در پایان این نشست دو روزه بیانیه بیست و یکمین شورای دانشگاه آزاد اسلامی قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیاینه بیست و یکمین شورای دانشگاه آزاد اسلامی

بیست و یکمین شورای دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه سال ۱۴۰۱ همزمان با تجلی روح مقاومت ملی و بصیرت اسلامی و تبلور نصرت الهی در راهپیمایی بی نظیر در روز مبارزه با استکبار جهانی درسراسر کشور، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار و ضمن تشریح سیاستها، راهبردها و برنامه های پیشِ رو بر نکات اساسی زیر تاکید نمود:

۱. ایران اسلامی دارای پشتوانه تاریخی، فرهنگی و تمدنی بزرگی است که پس از فترت سده های اخیر، به برکت اسلام و فرهنگ غنی ایرانی و رهبری امامین انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام مردمی، راه تعالی به سوی تمدن نوین اسلامی را با نقطه ثقل مرجعیت علمی متکی بر خداباوری و ظرفیت های توده مردم ایران، برگزیده است و در این مسیر مشمول نصرت الهی شده و در همه شاخصهای پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی شاهد جهش چشمگیر و معجزه آسا بوده به نحوی که از یک سو نور امید و خودباوری را در ملتهای جهان برافروخته و از سوی دیگر پایه های تمدن مادی و اومانسیتی و استکباری غرب را به چالش کشیده است.

از این رو این انقلاب در طول حیات طیبه خویش شاهد انواع دشمنی ها، فتنه ها و توطئه ها بوده و البته همه آنها را به یمن نظام ولایی و بصیرت و مقاومت و تلاش مردمی پشت سر نهاده است و اینک با صورتی جدید از هجمه دشمن در قالب جنگی ترکیبی مواجه شده که در صدد است با بهره گیری از تکنیکهای جنگ شناختی و ظرفیتهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، ضمن فریب و اغوای مردم و با ترور و کشتار انسان های بی گناه همانند آنچه در شیراز و حرم حضرت شاهچراغ دیدیم، مانع از انسجام و اقتدار ملی شود و مردم را از عزم جازم خود برای پیشرفت، مایوس نماید. غافل از آنکه سنت الهی بر نصرت مومنان و صابران قرار دارد و این فتنه نیز همچون فتنه های پیشین علیرغم اینکه محکوم به شکست است، تجربه ای جدید برای ملت و نظام بوده و ضمن ارتقای استحکام و اقتدار کشور ، جهشی برای رسیدن به قله های حیات طیبه خواهد بود.

۲. دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد دانشگاه را کانون جامعه پذیری دانسته که همراه با نهاد خانواده نقشی بی بدیل در تربیت اجتماعی دارد. ولی سوگمندانه باید اذعان کرد که دو سال و اندی تعطیلی نظام آموزش حضوری مدارس و دانشگاهها به بهانه کرونا موجب اختلال جدی در فرآیند جامعه پذیری و نقصان و کاستی در نظام تعلیم و تربیت اجتماعی گردید. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با بازگشایی حضوری دانشگاهها بیانیه تعلیم و تربیت اجتماعی را تدوین نمود و بر نقش دانشگاه در این امر مهم به ویژه بر موقعیت کلاس درس و رابطه چهره به چهره استاد و دانشجو و ایفای بهینه نقش آموزشی و تربیتی استاد و همچنین ضرورت تعامل دانشگاه و خانواده و جایگاه هویت ساز و بسترساز دانشگاه تاکید نمود.

۳. دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط کنونی همانگونه که رهبری معظم انقلاب تاکید نمودند، بر ضرورت گفتگوی روشمند و جهاد تبیین توسط دانشگاهیان اعم از مدیران، استادان، کارمندان و دانشجویان فهیم و بصیر تاکید نموده و از تمامی خانواده دانشگاه آزاد اسلامی برای مشارکت فعال در تبیین و پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی و همچنین روند غرور آفرین پیشرفت علمی کشور دعوت می نماید.

۴. بی تردید همانطور که امامین انقلاب اسلامی بارها نوید داده اند امت ایران اسلامی امتی بیدار و بابصیرت و مقاوم بوده که نمونه آن را تاریخ شاهد نبوده است و جوانان امروز از جوانان دیروز مومن تر و انقلابی تر و دارای هویت و غیرت ملی و اسلامی بوده و بر این مبنا دشمنان را ناامید و ناکام ساخته است و بی شک بر اساس سنت موعود الهی این امت راه تعالی را با قوت و قدرت در سایه سار ولایت خواهد پیمود و از امانت انقلاب اسلامی که محصول مجاهده صلحا و شهداست پاسداری نموده و زمینه ساز ظهور حضرت حجت عج خواهد بود.

۵. دانشگاه آزاد اسلامی عصر امید خویش را در ذیل بیاینه گام دوم انقلاب اسلامی، بر پایه دانش و فناوری و شکوفایی استعدادهای جوانان اندیشمند، خلاق و مبتکر و استادان فهیم، متخصص و علاقمند به پیشرفت و اعتلای جامعه استوار نموده و بر این مبنا بر سیاست حل مساله و شکل گیری دانشگاه اجتماعی با زمینه سازی برای تجلی پیشرفت در عرصه های مختلف در قالب شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد و فناوری و توامان نمودن آموزش و مهارت تاکید نموده و مدیران، استادان، دانشجویان و کارکنان خویش را به تحقق سند تحول تعالی دانشگاه آزاد اسلامی فرا میخواند.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

رونمایی از سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

در دومین روز از نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی از سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد. این سامانه قابلیت مدیریت و فرایند ورود و خروج و فرایند خرید را دارد.

سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی که سامانه ای فرایند محور است، سبب انضباط بخشی به ورود و خروج کارکنان می شود. همچنین از این سامانه می توان گزارش های مورد نظر را استخراج کرد.

این سامانه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد طراحی شده است.

ارائه گزارش از سوی معاونان و روسای مراکز استان های دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این نشست دو روزه دکتر حسن بنیانیان دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص ارتقاء سطح فرهنگ، دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه عملکرد دوره مالی سال ۹۹-۹۸ تا ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ ، دکتر محمد علی اکبری معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص سامانه پژوهشیار، پیش دفاع دکتری، حق التدریس و ...، دکتر محسن نفر درباره توسعه آمایش بنیان پزشکی و لزوم همت واحدها، دکتر محمدصادق ضیائی رئیس مرکز امور هیأت های ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص آیین نامه ارتقاء، تبدیل وضعیت، رکود علمی، پایه تشویقی، کمیته منتخب و دکتر عباس اشرفی رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه نظام نامه گروه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردند.

همچنین مهندس سید محمد بطحائی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص شاخص های انتخاب کاندیداهای دریافت گواهی نامه کیفیت و مدارس پیشنهادی برای دریافت گواهی نامه، دکتر سعید آزادیان دبیر شورای گسترش، آمایش، برنامه ریزی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اخذ مجوز رشته های تحصیلی، دکتر ایمان عطارزاده مدیر کل توسعه شبکه علمی هوش مند دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت استانها در مورد سامانه آموزشیار، دکتر سعید صابونی رئیس مرکز عمران، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص راهبری طرح تأمین مسکن، دکتر حمید افتخاری مدیرکل کتابخانه‌ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی درباره تعداد مجلات و نشریات و دکتر معصومه طباطبایی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداختند.