هیچ دانشجویی در داخل دانشگاه اصفهان دستگیر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هرسیچ، ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان اظهار کرد: ۱۳ آبان روز مقابله با استکبار جهانی است، پیش از انقلاب اسلامی نهضت‌های مختلفی مانند مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت، ۱۵ خرداد رخ داد تا ملت ایران با تجارب حاصل از شکست در این نهضت‌ها، انقلاب اسلامی را به رهبری امام و حمایت همه جانبه مردم شکل داد.

وی ادامه داد: این انقلاب ثمره خون هزاران شهید است که پس از انقلاب نیز این ایثارگری‌ها تداوم داشته است، علت شکست برخی نهضت‌ها در ایران و کشورهای آسیایی این بود که تنها تاکید بر آزادی داشتند اما توجه نداشتند که مقابله با استبداد بدون حامیان بیرونی یعنی مردم نمی‌تواند موفق باشد و برخی نیز مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت، تنها یک هدف تک بعدی داشت.

رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این نهضت‌ها امیدوار به حمایت‌های خارجی بودند که عملاً رخ نداد، تاکید کرد: استقلال بدون آزادی و آزادی بدون استقلال معنی ندارد موضوعی که در انقلاب اسلامی ایران به آن توجه شد و دانشگاهیان و روحانیون در رویکرد به این امر یعنی مبارزه با استکبار و استبداد نقش کلیدی و پیشران داشتند.

وی با اشاره به عبرت دیگر نهضت‌های رخ داده در ایران که در انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت، ادامه داد: تا زمانی که قشر روشنفکر جامعه از دانشگاه و روحانیون با هم همراه بودند نهضت‌ها پیروز بوده است و یکی از دلایل شکست خوردن صنعت نفت همین امر بود که این دو قشر از هم جدا شدند در حالی که در انقلاب اسلامی ایران به این امر توجه ویژه شد.

هرسیچ با اشاره به انقلاب دوم دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گفت: پس از انقلاب نیز نقش دانشگاهیان در عرصه‌های پژوهشی، فناوری و آموزشی همواره کلیدی و مهم بوده است و بخش مهمی از این اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه هسته‌ای، نانو، فناوری‌های مختلف، موشکی، پهپاد و غیره بر عهده دانشگاهیان بوده است.

وی با بیان اینکه ما از نهضت‌های قبلی عبرت گرفتیم که منجر به پیروزی انقلاب شد و دانشگاه و دانشگاهیان در پیروزی این نهضت، استمرار آن و پیشرفتهای کشور نقش اساسی داشته‌اند، تصریح کرد: از این رو است که دشمن در پی سوءاستفاده از این بخش تأثیرگذار در اقتدار کشور است.

جامعه محوری و تمدن سازی دو رویکرد مهم دانشگاهی

رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این دانشگاه به عنوان دانشگاه جامع در کنار دیگر دانشگاه‌های کشور بحث تأثیرگذاری اجتماعی با اتکا به دو اصل جامعه محوری و تمدن سازی را مطرح کرده است، گفت: جامعه محوری موجب اقتدار کشور و تمدن سازی نیز موجب جهت دار شدن این اقتدار در راستای اهداف نظام اسلامی و نه به نظام سلطه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ما تهدیدها و تحریم‌ها را در بسیاری از زمینه‌ها به فرصت تبدیل کردیم، بیان کرد: اقتدار ایران در آسیا و دنیا و رویش اقتدار جدید به رهبری ایران را همه جهان به چشم دیده است، در سال‌های اخیر با سو استفاده از ظهور کرونا و جهش ناگهانی فعالیت‌ها در فضای مجازی بدون ایجاد پیش زمینه‌ها و سواد رسانه‌ای در جامعه، امکان سو استفاده از این فضا به دلیل غفلت ما فراهم شد و شبکه‌های اجتماعی تغذیه جوانان و نوجوانان را برعهده گرفت.

هرسیچ تاکید کرد: آنچه در دانشگاه‌ها می‌بینیم از سوی افرادی نیست که در پی رشد باشند، اغلب قضایای دانشگاه از سوی دانشجویان جدید الورودی بود که ارتباط فیزیکی و حضوری پیش از این با آنها نداشتیم و در دو سال اخیر نیز کلاس حضوری در مدرسه نداشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۳۱ هزار دانشجو در در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی در مساحت ۴۰۰ هکتاری تحصیل می‌کنند، بیان کرد: مساحت دور دانشگاه اصفهان نیز حدود هفت کیلومتر است اما نیروهای حفاظت فیزیکی ما محدود هستند.

اغلب دانشجویان معترض خلأ اطلاعاتی داشتند

رئیس دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در اوج اغتشاشات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانشجو در این آشوب‌ها حضور داشتند که یک و نیم درصد دانشجویان را تشکیل می‌دهد، جلسات متعددی با دانشجویان، انجمن‌ها، کانون‌ها داشتیم که جلسات چند ساعته ما با آنها نشان می‌دهد که بسیاری از آنها خلأ اطلاعاتی داشتند.

وی اضافه کرد: برخی از این افراد اختلال در کارهای دانشگاه ایجاد و اساتید و دانشجویان را تهدید می‌کردند که در حد امکان با آنها صبوری به خرج داده شد، باید توجه کنیم که بسیاری از این اغتشاشات به تهدید، تخریب و زد و خورد منجر شد که با شئونات یک دانشجو در کل دنیا در تعارض است.

۷ تا ۸ برابر شدن درآمد تخصصی از طرح‌های دانشگاهی

هرسیچ با بیان اینکه ادامه این روند کل برنامه‌های آموزشی دانشگاه را تحت تأثیر قرار می‌داد، گفت: در یک سال اخیر درآمد تخصصی ما از طرح‌های دانشگاهی هفت تا هشت برابر شده است که باید تداوم داشته باشد و نمی‌توان معطل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بمانیم.

وی با اشاره به اینکه از این رو از روز شنبه هفته گذشته از ظرفیت و اختیارات خود استفاده کردیم که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: در این شیوه نامه نحوه برخورد با انواع تخلفات بیان شده است، افراد شناسایی و تخلفات آنها به شکل مستند موجود است.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: برای از سرگیری فعالیت‌های دانشگاه و استمرار در جهت اهداف، تصمیمات لازم مطابق روند کل کشور در ارتباط با این افراد عملیاتی شد؛ اکثر اساتید، دانشجوها و خانواده‌ها ابراز داشتند که از این روند راضی هستند چرا که مهم‌ترین فاکتور پیش از آغاز فعالیت‌های آموزشی امنیت است.

هرسیچ در ارتباط با تعداد دانشجویان تعلیقی گفت: این تعداد از ۵۰ تا ۶۰ نفر متفاوت است و ممکن است اضافه یا کم شود.

وی ادامه داد: در این ارتباط ما ۲۰ نوع تنبیه مطابق روند فعالیت داریم که حتی تا اخراج را در برمی گیرد، البته هنوز حکم‌ها قطعی نشده است اما تصمیمات جدیدی گرفته شده است و اختیارات ما افزایش یافته است، کمیته‌ای تشکیل شده است تا اگر برخی دانشجویان مشکل جدی نداشتند به دانشگاه برگردند.

برنامه ایجابی در ارتباط با دانشجویان خاطی

رئیس دانشگاه اصفهان بیان کرد: باید تاکید کنیم که ما در این ارتباط برنامه ایجابی داریم سعی ما این است که همه را به دامن دانشگاه برگردانیم؛ اینها بچه‌های ما هستند شاید مقصر ما هستیم که نتوانستیم شبهات فکری آنها را برطرف و برنامه‌هایی متناسب با سوالات آنها را نداشتیم.

وی ادامه داد: در واقع به دلیل شرایط کرونا نتوانستیم برنامه‌های متنوع فرهنگی تبلیغی در سال‌های گذشته داشته باشیم، باید برنامه‌های تبیینی را آغاز کنیم و در هر دانشکده حداقل دو برنامه هفتگی متناسب با سوالات و دغدغه‌های دانشجویان ایجاد شود.

هرسیچ گفت: فرهنگ‌سازی در این ارتباط باید جنبه حقیقی داشته و دانشگاه در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی حضور فعال داشته باشد، البته ما برنامه‌ریزی در این ارتباط داشتیم اما کلاً اجازه ندادند که فعالیتی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه در داخل دانشگاه اصفهان با وجود اینکه در مرکز شهر قرار داریم در قضایای اخیر حتی یک بازداشتی در داخل دانشگاه نداشتیم، تاکید کرد: بیرون از دانشگاه جزو مأموریت ما نیست، برخی دانشجویان وارد فضاهای بیرونی شدند و نیروهای امنیتی در این ارتباط وظایف خود را انجام می‌دهند، با این وجود از این افراد در حد توان حمایت می‌کنیم گرچه باز هم تاکید داریم که مسئول عملکرد دانشجو در خارج دانشگاه نیستیم.

رئیس دانشگاه اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه درآمد اختصاصی دانشگاه بابت طرح‌های برون دانشگاهی ۱۰ برابر شده است، گفت: در قرارداد مشترک با سازمان فنی حرفه‌ای هر دانشجو یک مهارت را مدنظر داریم و ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان نیز برقرار شده و شرکت‌های مرکز رشد و فناوری دانشگاه اصفهان و فعالیت آنها روز به روز در حال افزایش است.

وی افزود: زمانی که به دانشگاه آمدم، ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی وجود داشت که به دلیل عدم تخصیص درآمدها بوده است، ما موفق شدیم ۱۱۰ درصد تخصیص داشته باشیم و بودجه‌هایی نیز به عنوان دانشگاه برتر گرفتیم و تمام بدهی‌ها جبران شده است.

هرسیچ با اشاره به برخی بدهی‌های دانشگاه گفت: ۱۰ سال سختی کار کارمندان، حق‌التدریس پایان نامه‌ها تخصیص نیافته بود که ادا شد، در ارتباط با خوابگاه متأهلین دانشگاه وارد مذاکره با خیران شدیم تا به اتمام برسد که بخشی از آن سفت کاری‌ها تمام شده است.

برنامه راهبردی دوم پنج ساله دانشگاه اصفهان از سال ۱۴۰۲

وی ادامه داد: برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه اصفهان سال گذشته به پایان رسید، یک سال از هیئت امنا مجوز گرفتیم تا برنامه قبلی بررسی شود و برنامه راهبردی دوم بر اساس اصلاح شاخصه‌های قبلی و ایجاد شاخص‌های جدید از سال ۱۴۰۲ به مدت پنج سال تشکیل شود.

رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: هیئت اندیشه‌ورز در دانشگاه تشکیل شده است که افراد نخبه اجرا و برنامه‌ریزی برنامه‌های راهبردی را پیگیری می‌کنند.

وی در ارتباط با کرسی‌های آزاداندیشی گفت: برنامه سال ۱۴۰۱ تدوین شده است، همایش‌ها، سمینارها، گفت و گوها دیده شده است و به مناسبت‌های مختلف ۳۰ تا ۴۰ برنامه فرهنگی پیش از سال تحصیلی جدید برگزار شده است.

فضای گفت و گو و مناظره سالم را تشویق می‌کنیم

هرسیچ اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای انجام امور فرهنگی در دانشگاه اصفهان که مطابق با سیاست‌های نظام باشد نداریم حتی اگر پاسخ به شبهات خاص باشد اما بی احترامی به یک فرد عادی را نیز برنمی تابیم، در واقع ایجاد فضای اغتشاش را نمی‌پسندیم اما فضای گفت و گو و مناظره سالم را تشویق می‌کنیم.

وی از تشکیل سازمان توسعه و سرمایه گذاری در دانشگاه خبر داد و گفت: بر این اساس به زودی مبنای درآمد دانشگاه جدای از درآمد دولتی خواهد بود که از ظرفیت خیران نیز در این راستا استفاده خواهد شد.