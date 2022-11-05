پرونده مالیاتی ۷۴۰ معدن باید به خراسان جنوبی برگردد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نسائی ظهر شنبه در شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار کرد: با ایجاد انگیزه برای قضات و کارکنان، اطاله دادرسی کاهش یافت و امسال هزار و۴۰۰ پرونده کیفری بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه صد در صد ابلاغ‌های قضائی الکترونیکی انجام می‌شود، ادامه داد: برای تعویض پلاک بیش از ۲۰۰ مورد مشکلاتی به وجود آمده بود که با دستوری مبنی بر پذیرش قولنامه عادی در صورتی که خریدار مدارک لازم را داشته باشد، مشکلات تعویض پلاک در این زمینه رفع شد.

به گفته وی بیش از چهار هزار و ۳۰۰ زندانی در استان داریم و با توجه به جمعیت خراسان جنوبی بیشترین تعداد زندانی‌های کشور با ۶۸ درصد در زندان‌های استان است و ۳۲ درصد دیگر در زندان‌های دیگر استان‌ها زندانی هستند.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد تومان و امسال ۹ میلیارد تومان خیرین به انجمن حمایت از زندانی‌های استان کمک کردند و این انجمن ۷۰۰ دانش‌آموز فرزند زندانی را تحت پوشش قرار داده است.

دادستان مرکز خراسان جنوبی گفت: در جریان وقوع اغتشاشات در بیرجند و قاین تلاش کردیم کسی بی جهت بازداشت نشود و خودم با ۳۷ نفر از ۴۴ فرد دستگیر شده، صحبت کردم و به جز لیدرها که با برنامه علیه نظام اقدام کرده بودند، بقیه افراد آزاد شدند.

حجت الاسلام نسائی با اشاره به اینکه در جریان اغتشاشات با ۱۲ تن آرد، نان تهیه و برای استفاده مردم سیستان و بلوچستان ارسال شد، اظهار کرد: مشکل آسفالت ۲۳۸ راه روستایی را با یک مصوبه رفع کردیم و این راه‌ها توسط بنیاد مسکن آسفالت شدند.

وی بیان داشت: در استان ۳۴ هزار معلول داریم که به دلایلی چون ازدواج فامیلی، افزایش تصادفات و تغذیه نامناسب دچار معلولیت شده‌اند که باید اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش تعداد معلولان انجام شود.

وی با اعلام اینکه استان سی و یکم در زمینه میزان سرقت‌ها هستیم، ادامه داد: فعالان حوزه رسانه خراسان جنوبی باید طوری قلم بزنند که سبب افزایش امید در افراد جامعه شوند.