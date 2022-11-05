«عباس آباد» رکورد دار بارندگی در استان سمنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان سمنان، در شبانه روز گذشته پس از عباس آباد، استربند با ۱۳ میلیمتر، احمدآباد با ۱۰.۴ میلیمتر و قلعه بالا با ۹.۷ میلیمتر بارندگی، بیشترین بارش باران را در استان سمنان داشتند.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان هم برای آغاز هفته ورود سامانه جدید بارشی و کاهش دمای تا هشت درجه را پیش بینی کردند. فعالیت این سامانه در غالب نقاط به خصوص در نواحی شمالی و ارتفاعات سبب بارش‌های رگباری و رعد و برق و وزش باد شدید و در مناطق سردسیر سبب بارش برف می‌شود.

تا اواسط هفته هم دمای هوا در استان سمنان بین چهارتا هشت درجه کاهش می‌یابد به گونه‌ای که دمای هوا در ارتفاعات و مناطق سردسیر به زیر صفر درجه می‌رسد. احتمال خسارت محصولات کشاورزی به علت سرمازدگی بخصوص در ارتفاعات و نواحی سردسیر وجود دارد.