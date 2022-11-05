سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات کشور جان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از باند دوم بزرگراه دشت ارژن به ابوالحیات، گفت: سالانه حدود ١٧ هزار نفر در ایران در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.

وی اضافه کرد: بخشی از این آمار بالا به کیفیت خودرو، بخشی به نحوه رانندگی و عمده آن به وضعیت جاده‌های کشور بر می‌گردد.

نماینده مردم شهرستان‌های خفر و جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از ٢٠٠ هزار کیلومتر در کشور داریم، گفت: برای نگهداری جاده‌های موجود در صورت عدم احداث جاده جدید، نیاز به سالانه ١٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار داریم، در صورتی که ما بودجه عمرانی کشور نزدیک به ١٥٠ هزار میلیارد تومان در سال است.

رضایی کوچی با بیان اینکه بار مالی توسعه راههای کشور، شبکه ریلی، بزرگراه‌ها، فرودگاه و …معطوف به دولت شده است، عنوان کرد: بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم و حداکثر سالی ١٥٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به تصویب می‌رسد که اگر پروژه جدیدی احداث نشود و تورم هم نداشته باشیم، باید ٢٠ سال صبر کنیم تا همین جاده‌های موجود حوزه‌های عمرانی تمام شوند و لذا باید فکر راهکارهای دیگر باشیم.

او با بیان اینکه تهاتر نفت را در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: ظرفیت‌های فراوانی از حوزه‌های نفتی در کشور داریم که از این فرصت باید بیشتر استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین تسهیلات بانکی ماده ٥٦ و فروش زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است را از دیگر راهکارها برای اجرای قوی‌تر پروژه‌های عمرانی ذکر و خاطرنشان کرد: باید نقدینگی کشور به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شوند، در حالی‌که هیچ نقدینگی و حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی نداریم.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: در استان فارس پروژه‌های زیادی داریم که اتصال راه آهن فارس به بوشهر و خوزستان از جمله آنهاست و به دنبال این هستیم که این پروژه را در شمار پروژه‌های تهاتر نفت تعریف کنیم.