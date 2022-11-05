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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

عملیات مشترک حشد شعبی و ارتش عراق در جنوب موصل

عملیات مشترک حشد شعبی و ارتش عراق در جنوب موصل

ارتش عراق و حشد شعبی امروز شنبه عملیات جدیدی را علیه گروه تروریستی داعش در منطقه الشوره در جنوب استان موصل آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، ارتش عراق و حشد شعبی امروز شنبه عملیات جدیدی را علیه گروه تروریستی داعش در منطقه الشوره در جنوب استان موصل آغاز کردند.

بنابراین گزارش، در این عملیات تیپ ۷۶ ارتش عراق در کنار تیپ ۵۸ حشد شعبی علیه بقایای گروه تروریستی داعش وارد عمل شدند.

این عملیات بر مناطق تل السمن، البیجوانیه و العیثات در منطقه الشوره واقع در جنوب موصل تمرکز خواهد داشت.

این در حالی است که ارتش عراق و حشد شعبی در روزهای اخیر عملیات پیش دستانه گسترده‌ای را علیه بقایای گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف استان نینوا از جمله موصل آغاز کرده‌اند.

پیش تر حشد شعبی عراق از آغاز عملیاتی پیش دستانه علیه بقایای گروه تروریستی داعش در استان دیالی خبر داده بود. بنابراین گزارش، این عملیات پیش دستانه بر مبنای داده‌های دقیق اطلاعاتی و با نظارت الکترونیکی بر عملیات در منطقه لیلی القدیمه که به مخفیگاه عناصر گروه تروریستی داعش تبدیل شده بود، انجام شده است.

کد مطلب 5625133

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