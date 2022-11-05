شناسایی و مسدودسازی ۲۳۰۰ حساب بانکی فعالان غیرمجاز ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات، همزمان با افزایش اقدامات سودجویانه برخی شبکه‌های دلالی در افزایش کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی در چند روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با اقدامات اطلاعاتی خود ضمن شناسایی فعالان غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش از ۲۳۰۰ نفر از این افراد را مسدود و پیگیری قضایی اعمال مجرمانه آنها را در دستور کار قرار داده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، این افراد برخلاف مقررات و ضوابط اعلامی، اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معاملات فردایی نموده و از این طریق موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

وزارت اطلاعات در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حراست از امنیت اقتصادی، اجازه هرگونه سودجویی از ناآرامی‌های اجتماعی و اغتشاشات صورت گرفته اخیر را نداده و با هر اقدامی که موجب ضربه به معیشت مردم شریف ایران گردد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.»