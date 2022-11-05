اختصاص تخت و بخش جدید به کودکان در بیمارستان ابوذر اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین‌زاده عصر امروز شنبه در هفتاد و هشتمین نشست ستاد دانشگاهی کرونا به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری‌های کووید ۱۹ و آنفلوانزا در خوزستان و هماهنگی اقدامات درون بخشی برای مقابله با این بیماری‌ها به آخرین وضعیت بیمارستان ابوذر اهواز اشاره کرد و گفت: با شروع فصل مدارس، بیماری‌های تنفسی در کودکان شیوع یافت و تعداد مراجعه‌کنندگان به این بیمارستان افزایش قابل توجهی داشت.

وی ادامه داد: با اختصاص یک بخش جدید و تخت‌های اضافه برای درمان بیماران به ویژه کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر، تا حد مطلوبی خدمات رسانی خوبی به بیماران انجام شده است؛ اگرچه بار مراجعات به بیمارستان ابوذر بالاست اما در وضعیت مطلوبی هستیم.

رئیس بیمارستان ابوذر اهواز به توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری‌های کرونا و آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: رعایت بهداشت فردی، اجتناب از بوسیدن و در آغوش گرفتن کودکان توسط شخص بیمار و حتی‌المقدور تزریق واکسن می‌تواند شرایط مطلوبی را برای جلوگیری از ابتلای شخص به بیماری‌های کرونا و آنفلوانزا ایجاد کند.