توزیع ۲۴۰۰۰ تن نهاده دامی در کرمانشاه توسط تعاونی های روستایی

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهادهای دامی از طریق ۱۵ تعاونی روستایی میان دامداران استان کرمانشاه توزیع می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۲۴ هزار تن نهاده دامی شامل ۱۴ هزار تن نهاده دامی و ۱۰ هزار تن نهاده مرغی بین تولید کنندگان پرورش مرغ و دام در استان کرمانشاه توزیع شده است.

مدیرکل تعاونی روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: نهادهای دامی به صورت خام در اختیار کارخانه جات فرآوری قرار می‌گیرد و پس از تولید خوراک دام و طیور در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

صفایی با اشاره به اینکه با همکاری جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نسبت به تأمین نهاده مورد نیاز تولید کنندگان مرغ و دام اقدام شده است، گفت: قیمت مصوب نهادهای دامی به ازای هر کیلو چهار هزار و ۱۵۶ تومان است.

وی تاکید کرد: نظارت مستمر بر روی عرضه نهادهای دامی صورت می‌گیرد و تاکنون کمبودی گزارش نشده است.