اصلاح قانون حمایت از توسعه ایرانگردی/توجه به امنیت گردشگران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست توسعه راهبردهای صنعت گردشگری و بررسی موانع موجود با حضور ۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای تشکل‌های گردشگری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و مدیران این معاونت شب گذشته در هتل اوین تهران برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های گردشگری هر کدام به بیان دغدغه‌های تشکل خود پرداختند و نمایندگان مجلس نیز ضمن همراهی برای پیگیری مسائل آنها، موضوعاتی را مطرح کردند.

دراین برنامه سید امیر ناصرالدین طباطبایی عضو جامعه حرفه‌ای هتلداران کشور گفت: صنعت گردشگری قابلیت صادرات ندارد. افزایش نرخ ارز به صادرات کمک کرده ولی برای ما ممکن نیست. این صنعت حساس است و حذف یا کاهش یارانه‌ها در آن تأثیر می‌گذارد. همچنین در طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تأسیسات گردشگری را مستثنی کنید.

یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاه‌های بوم گردی ایران هم گفت: اگر طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق تصویب شود؛ اقامتگاه‌های بوم گردی تا با رشد ده برابری در تعرفه‌ها رو به رو می‌شوند. این اقامتگاه‌ها نوپا هستند. همکاران ما یا بیمه ندارند یا در خانه‌های روستایی زندگی می‌کنند که در کنارشان مسافر هم می‌پذیرند. طرحی ارائه کنید که دولت بخشی از بیمه آنها را تأمین کند. اقامتگاه‌های بوم گردی خواسته یا ناخواسته جزو تأسیسات گردشگری هستند. ولی فرق اساسی آنها در این است که ما در این خانه‌ها زندگی می‌کنیم. اگر تعرفه برق تا این حد بالا برود مجبور به تعطیلی هستیم.

گردشگری را با چشم اقتصادی ببینید

حسین نکونام رئیس جامعه گردشگری سلامت ایران نیز گفت: بسیاری از شهرهای ما هنوز نتوانسته اند در حوزه گردشگری سلامت، مسافر جذب کنند مانند بجنورد که با کشور ترکمنستان می‌تواند وارد همکاری شود اما این کار انجام نشد.

وی با بیان اینکه باید به گردشگری نگاه اقتصادی داشت گفت: اکنون گردشگری در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود درحالی که می‌توان حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی را در کمیسیون فرهنگی قرار داد.

نکونام با اعلام اینکه گردشگری سلامت یک صنعت است گفت: در این حوزه یا مجلس به صورت مستقیم ورود کند یا باید ریاست جمهوری وارد شود چون وزارتخانه‌های متعددی درگیر گردشگری سلامت هستند از جمله وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی قانونی، بهداشت، امور خارجه، وزارت کشور و وزارت راه.

همه گردشگران خارجی لزوماً جاسوس نیستند

محسن حاجی سعید رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کشور نیز گفت: راهنمایان گردشگری کشور ارتباط مستقیمی با گردشگران خارجی دارند. اگر توجه ویژه ای به آنها نشود مهاجرت خواهند کرد. بعد از شیوع کرونا، گردشگری به صفر نزدیک شد.

وی افزود: در نه ماه گذشته طبق آمار سازمان جهانی گردشگری ۶۰ درصد صنعت گردشگری در دنیا احیا شده است ولی در ایران فکر نمی‌کنم بیشتر از ۱۵ درصد این احیا انجام شده باشد. چرا نتوانستیم در این زمینه موفق شویم؟ نمایندگان مجلس می‌توانند این گره کور را باز کنند. گره‌های گردشگری کلان هست. بودجه خیلی از شرکت‌های تبلیغاتی دنیا با بودجه تبلیغات گردشگری ایران رقابت می‌کند. چون ما هنوز متوجه نشده ایم گردشگری ایران به تبلیغات گسترده‌ای نیاز دارد.

این راهنمای گردشگری بیان کرد: کشورمان ۲۰ میلیارد تومان بودجه تبلیغات گردشگری داشته درحالی که مالزی ۱۵۰ میلیون یورو برای تبلیغات گردشگری کشورش هزینه می‌کند. بنابراین بازده آنها بیشتر از ماست.

وی گفت: متأسفانه شاهد بودیم برخی از گردشگرانی که تنها از روی کنجکاوی از حوادث اخیر عکاسی کرده اند دستگیر شدند. این موضوع باید آموزش داده و به کسانی که جلوی اعتراضات می‌ایستند گفته شود امنیت گردشگر و بازتاب بین المللی آن هم مهم است. لزوماً همه آنهایی که در جای نادرست دیده می‌شوند جاسوس نیستند. این موضوع به یک مطالبه حیاتی برای گردشگری تبدیل شده است. نمایندگان مجلس کمک کنند موجی که در ماه‌های اخیر علیه ما در کشورهای بازارهای هدف ایجاد شده را برعکس کنیم.

وی بر این موضوع تاکید کرد که ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است و فضای رقابت را از بین برده بنابراین به ورود دو هزار خودور صرفاً برای صنعت گردشگری نیاز داریم.

۳۰ سال از تصویب قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی می‌گذرد

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی نیز گفت: بیش از سه دهه است که قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی بازنگری نشده است. بسیاری از اقتضائاتی که گردشگری بعد از جنگ داشته اکنون متفاوت است رویکردی که توسعه گردشگری آن زمان داشت با رویکردی که الان وجود دارد نیز متفاوت شده است.

وی افزود: پیش نویسی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضرت آقا فرستادند را با پیش نویس ابلاغی مقایسه کنید در آن، جایگاه گردشگری نزد مقام معظم رهبری نشان داده شده است. ما با فراکسیون و کمیسیون فرهنگی شروع به ارائه پیش نویس اصلاح قانون حمایت از توسعه ایرانگردی و جهانگردی کردیم. کار متمایز مجلس فعلی می‌تواند همین قانون باشد. ۵۱۳ طرح را در دستور کار دارید اما این طرح را تا پایان مجلس به سرانجام برسانید.