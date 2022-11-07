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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۵۷

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی خبر داد؛

مشارکت تنها ۱۱ مؤسسه اقتصادی و بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج

مشارکت تنها ۱۱ مؤسسه اقتصادی و بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج

بیرجند- دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی گفت: از ۲۹ مؤسسه اقتصادی و بانک‌های استان، تنها ۱۱ بانک در پرداخت تسهیلات ازدواج مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زرنگ شامگاه یکشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان بیان داشت: از ۲۹ مؤسسه اقتصادی و بانک‌های موجود در خراسان جنوبی تنها ۱۱ بانک در پرداخت تسهیلات مربوط به ازدواج مشارکت دارند.

به گفته وی این در حالی است که بانک‌های دارای یک شعبه در استان، منابع خراسان جنوبی را جمع می‌کنند و در استان‌های دیگر این منابع هزینه می‌شود.

زرنگ افزود: تاکنون شش هزار و ۵۳۸ نفر برای دریافت وام ازدواج در استان ثبت نام کرده‌اند که ۶۲ درصد معرفی شدگان موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند.

وی ادامه داد: ۵۳۲ زوج خراسان جنوبی در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از زمان ثبت نام تا زمان دریافت وام نباید بیش از ۱۵ روز بگذرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی ادامه داد: این در حالی است که منابع بانک‌ها به طور متمرکز در تهران بوده و به ۲۰ درصد ثبت نام کنندگان در هر ماه وام ازدواج داده می‌شود.

زرنگ با بیان اینکه قرض‌الحسنه رسالت هیچ گونه عملکردی در زمینه پرداخت وام ازدواج و فرزند آوری در استان ندارد، اظهار کرد: خراسان جنوبی از نظر پرداخت وام ازدواج در رتبه پنجم کشور قرار دارد و برای اینکه صف وام ازدواج شکسته و بانک‌ها پای کار بیابند، باید منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها تقویت شود.

کد مطلب 5626275

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