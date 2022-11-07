۵۰۰ اثر به سوگواره شعر «شهیدان حرم» در قم ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاح شامگاه یکشنبه در «سوگواره شعر شهیدان حرم» که به مناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم احمد بن موسی (ع) در سالن اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار داشت: هنوز شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی (ع) تشییع نشده بود که برنامه ریزی برای برگزاری سوگواره شعر شهدای حرم انجام پذیرفت.

رئیس کانون شاعران آئینی استان قم گفت: شاعران آئینی جز اولین کسانی بودند که حادثه تروریستی حرم شاهچراغ را محکوم کردند و شعرهای حماسی در این زمینه سرودند که هر کدام می‌تواند جامعه را به تلاطم بیاورد.

فلاح با اشاره به استقبال چشمگیر شاعران در ارسال آثار به سوگواره شعر شهیدان حرم بیان داشت: در فرصت اندکی که داشتیم فراخوانی در رسانه کانون شاعران آئینی استان قم منتشر شد که در مدت سه روز ۱۱۰ اثر به دست ما رسید که کار بزرگی بود.

وی بیان داشت: در مجموع ۵۰۰ اثر در قالب‌های مختلف شعری از سوی شاعران استان قم و سراسر کشور به سوگواره شعر شهیدان حرم ارسال شد که در این مراسم برخی از شاعران برگزیده به شعرخوانی پرداختند و امیدواریم این آثار به صورت مطلوبی گردآوری شده و در اختیار مداحان اهل بیت (ع) قرار گیرد تا بتوانند در مراسم‌هایی که دارند از آنان استفاده کنند.

رئیس کانون شاعران آئینی استان قم عنوان داشت: سوگواره شعر شهیدان حرم توسط کانون شاعران آئینی استان با همکاری شورای هیئت‌های مذهبی، کانون مداحان و بسیج مداحان قم تدارک دیده شد که با استقبال خوب اهالی شعر و ادب مواجه شد.