به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰، نوشت: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰»، نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان دانشمند ایران زمین در فتح قله‌های علم و فناوری‌های نوین، زیر سایه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری است و این چیزی است که دشمنان شناخته شده ملت ایران را عصبانی و به هذیان گویی وادار می‌کند.

گفتنی است، روز شنبه آزمایش پروازی زیر مداری موتور مرحله اول رافع در ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ با موفقیت انجام شد.