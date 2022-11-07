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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۳

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به پرتاب ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰»

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به پرتاب ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰»

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان ایران در فتح قله‌های علمی نوین، زیر سایه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰، نوشت: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰»، نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان دانشمند ایران زمین در فتح قله‌های علم و فناوری‌های نوین، زیر سایه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری است و این چیزی است که دشمنان شناخته شده ملت ایران را عصبانی و به هذیان گویی وادار می‌کند.

گفتنی است، روز شنبه آزمایش پروازی زیر مداری موتور مرحله اول رافع در ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ با موفقیت انجام شد.

کد مطلب 5626435
زهرا علیدادی

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