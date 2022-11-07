۵۰ گونه از گیاهان دارویی قابلیت بهره برداری اقتصادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شکاری اظهار کرد: خراسان رضوی به لحاظ شرایط اکولوژیک منطقه ویژگی‌های خاصی برای رشد و توسعه ۵۰ گونه از گیاهان دارویی دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: این گونه‌ها شامل انغوزه شیرین، سریش، کتیرا، اسطوقودوس، کاسنی، مریم گلی، هوفاریقون (علف چای)، پسته جنگلی، بادام کوهی، بنه، ترکه ارغوان، قرقات، سماق، زالزالک، زرشک وحشی، ریواس، کلپوره، زیره کوهی، موسیر، ترنجبین، آویش، شاتره، شکر تیغال و گل گندم که عمدتاً به صورت سنتی و محدود و به منظور مصارف خانگی بوسیله مردم محلی برداشت می‌شود.

وی افزود: شناسایی نقشه حیاتی این گیاهان در پیشبرد اهداف ملی، منطقه‌ای و جهانی برای ارتقا سطح سلامت مردم و خودکفایی دارویی، ایجاد اشتغال مولد و نهایتاً توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

شکاری خاطر نشان کرد: گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و گنجینه‌های ژنتیکی می‌تواند بزرگترین ثروت ملی برای کشور باشد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: استفاده روز افزون مردم از گیاهان دارویی به دلیل اثرات مفید آن، ارزان بودن، نداشتن عوارض جانبی و همچنین سازگار بودن با محیط زیست روز به روز در حال افزایش بوده به همین جهت حفظ و حراست از این رویشگاه‌های طبیعی اهمیت پیدا می‌کند.