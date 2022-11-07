رکورد بیشترین بازیگری هالیوود متعلق به کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سخت‌کوش‌ترین فرد در عرصه نمایش و بازیگری اریک رابرتز برادر جولیا رابرتز و پدر اِما رابرتز است.

هرچند وی رکورد جهانی گینس برای بازی در بیشترین شمار فیلم برای یک بازیگرزنده را در اختیار ندارد و این افتخار به بازیگر هندی برهماناندام با بازی در ۱۱۷۰ فیلم می‌رسد، با این حال رابرتز با بیشترین توان در حال بازی است.

وی که در حال حاضر بیش از ۶۰ پروژه در دست اکران دارد، در حدود ۷۰۰ فیلم و برنامه تلویزیونی ظاهر شده و سال پیش در ۳۳ فیلم بازی کرد و اکنون ۶۶ فیلم در مراحل مختلف تولید دارد.

تقریباً ۴ دهه و نیم از زمانی که وی در سال ۱۹۷۸ با بازی در «پادشاه کولی‌ها» کارش را شروع کرد و نامزدی گلدن گلوب را کسب کرد می‌گذرد. وی سال ۱۹۸۳ یک نامزدی دیگر گلدن گلوب را برای «ستاره ۸۰» باب فوسه کسب کرد و یک نامزدی اسکار هم برای «قطار فراری» در سال ۱۹۸۴ به دست آورد.

این بازیگر ۶۶ ساله که اکنون به عنوان پرکارترین بازیگر آمریکا شناخته می‌شود از یک پروژه به دیگری می‌رود و گاهی در یک روز بازیگر چند پروژه بوده است.

با نگاهی به فیلم‌های وی می‌توان دریافت که بیشتر فیلم‌های وی آثار مستقل و کم‌هزینه هستند و با این حال به ناگاه نام وی در فیلم‌های مطرحی چون «شوالیه تاریکی» دیده می‌شود که به عنوان سردسته اوباش در آن فیلم بازی کرده بود. وی همچنین بازیگر فیلم جدید دمین شازل «بابل» هم هست که در آن در کنار چهره‌هایی چون برد پیت بازی کرده و نقش پدر شخصیت مارگو رابی را ایفا کرده است.

او همسرش لیزا را به عنوان مدیربرنامه‌اش موجب این همه کار می‌داند و می‌گوید وی گاهی در یک روز تا ۳۰ پیشنهاد بازی را بررسی می‌کند.

این بازیگر در بسیاری از موارد موهبتی برای کارگردان‌های جوان است زیرا وجود نام او در عوامل فیلم به دریافت وام بانکی برای ساخته شدن فیلم کمک می‌کند و وی از این طریق به کارگردان شدن خیلی‌ها کمک کرده است.

وی می‌گوید از این طریق ۳ بار دور کره زمین چرخیده و در کشورهای مختلفی بازی کرده و حتی در روسیه یکی از بازیگران محبوب مردم است و شهرتی بیشتر از آرنولد شوارتزنگر و سیلوستر استالونه دارد و جنگ روسیه با اوکراین موجب شد تا وی از بازیگری در آن منطقه دست بکشد.

رابرتز در مصاحبه‌ای جدید گفته است در روز حداقل ۸ پیشنهاد بازیگری دریافت می‌کند و به همین دلیل حداقل ۲۰۰ روز سال را در برابر دوربین می‌گذراند.

سرتان همیشه شلوغ است. نه؟

اگر بخواهم از برنامه‌های نزدیک بعدی بگویم شامل لوکیشن‌هایی در وگاس، نروژ، آلمان، تگزاس، تورنتو، ادمونتون کانادا و بازگشت به نروژ می‌شود.

شمار فیلم‌هایی که در آنها بودید را دارید؟

تا ۷۴ تا شماره دستم بود اما فکر می‌کنم حالا چند صد تا شده باشد. چک نمی‌کنم.

امسال شما در «بابل» دمین شازل بازی کرده‌اید و در یک دهه اخیر در فیلم‌های مهمی چون «شوالیه تاریکی» و «خباثت ذاتی» حضور داشتید. آیا این پروژه‌ها و کار با کارگردان‌های بزرگ برایتان مثل کارگردان‌های فیلم‌های مستقل است؟

هر پروژه‌ای که در آن حضور دارم برایم جدی است؛ چون هر پیشنهادی خیلی سریع از راه می‌رسد و ممکن است جمعه پیشنهادی دریافت کنم و شنبه سر صحنه فیلمبرداری باشم.

فرصتی برای نشستن و تماشای فیلم‌های خودتان به دست می‌آورید؟

باید روراست باشم. تنها اگرچیزی برایم خیلی دلنشین باشد تماشایش می‌کنم؛ چون خودم سر صحنه بوده‌ام و کاری که انجام شده را دیده‌ام. اما «بابل» دمین شازل را تماشا کرده‌ام و همین حالا می‌گویم مارگو رابی برای این فیلم اسکار می‌گیرد.

از اینکه دخترتان به تنهایی یک بازیگر بزرگ شده چه حسی دارید؟

خیلی خوشایند است. او هرگز آموزش ندیده و در همه دوران کاری‌اش در حال یاد گرفتن بود و من شیفته بازی‌هایش هستم.

دوست دارید با او در پروژه‌ای بازی کنید و نقش پدرش را داشته باشید؟

حتماً. دوست دارم در یک فیلم خواهرم هم در نقش خواهرم بازی کند.