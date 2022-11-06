مذاکرات محرمانه جیک سالیوان با دستیاران ارشد پوتین درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال از مذاکرات سری «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید با دستیاران ارشد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، وال استریت ژورنال اعلام کرد که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به منظور جلوگیری از خطرات وقوع درگیری گسترده‌تر پیرامون اوکراین و هشدار به روسیه پیرامون بکارگیری سلاح هسته‌ای یا دیگر سلاح‌های کشتار جمعی، مذاکرات محرمانه‌ای را با دستیاران ارشد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام داده است.

طبق اعلام وال استریت، این مقامات گفتند که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با «یوری اوشاکوف» مشاور سیاست خارجی پوتین در ارتباط بوده است.

این مقامات همچنین افزودند که سالیوان با نیکولای پاتروشف همتای روس خود نیز صحبت کرده است.

مقامات مذکور هدف از این مذاکرات را جلوگیری از خطرات تشدید تنش‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی و نه بررسی حل و فصل جنگ اوکراین اعلام کردند.

این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست هم روز شنبه گزارش داد که دولت بایدن به طور خصوصی از رهبران اوکراین خواسته است تا به میز مذاکره با روسیه چراغ سبز نشان دهند و از موضع عمومی خود درباره مخالفت با شرکت در مذاکرات صلح منوط به کناره گیری پوتین از قدرت، صرف نظر کنند.

این روزنامه به نقل از افراد آگاه خبر داد که چنین درخواستی از سوی مقامات آمریکایی با هدف فشار آوردن به اوکراین برای بازگشت به میز مذاکره نیست، بلکه تلاشی حساب شده برای اطمینان از حمایت کی‌یف از کشورهایی است که هم با انتخابات مواجه هستند و هم نگران تشدید تنش‌ها و ادامه جنگ در سال‌های آینده هستند.