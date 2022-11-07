به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این رویداد، عصر سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱، به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل و در قالب مجموعه برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با حضور مهندس مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، به همراه مدیران و نمایندگان کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در ساختمان امام خمینی (ره) ایرانسل در غرب تهران برگزار شد.

وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مجموعه برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده بود که از آن جمله می‌توان به مانورهای میدانی و فرضی و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، آموزشی و فرهنگ‌سازی و … اشاره کرد.

یکی از این برنامه‌ها که در شبکه ایرانسل اجرا شد، اجرای برنامه آزمایش تاب‌آوری شبکه و تداوم کسب‌وکار و مدیریت بحران بود. در این آزمایش، شرایط فرضی بروز مشکل برای یک اِلِمان مهم در هسته شبکه و نیز از دست دادن لینک‌های انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت، بررسی و ضمن انجام سناریوهای از پیش برنامه‌ریزی شده، نقاط قوت و ضعف احتمالی، در یک فضای چالشی، ارزیابی و ثبت شد.

مدیران وزارت ارتباطات حاضر در این آزمایش، ضمن تأیید نتایج به دست آمده، خواستار برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای مشابه در زمینه مدیریت بحران و فرایندهای تداوم کسب‌وکار، در سایر زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات شدند.

همچنین مانور قطعی برق مرکز BSC ایرانسل در استان اردبیل، با حضور علیرضا حسینی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل، شهریار سرداری مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان و جمعی از کارشناسان ایرانسل، روز چهارشنبه در سایت ایرانسل در اردبیل، برگزار شد. در این مانور، پس از قطع برق مرکز BSC، ارتباط لازم، بدون بروز هر گونه وقفه و یا قطعی، توسط باتری‌ها و ژنراتورهای اصلی و جایگزین، با موفقیت برقرار شد. مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل، پس از انجام این مانور، خواستار برگزاری مانورهای مشابه، توسط سایر اپراتورها شد. در همین رابطه، روز یکشنبه هفته گذشته نیز مانور قطعی برق در شرایط واقعی، با حضور نمایندگان شرکت توانیر، در دیتاسنتر ایرانسل در شرق تهران اجرا و از آمادگی لازم و صحت عملکرد فرایندها مربوطه، اطمینان حاصل شد.