شناسایی ۵۰۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرود عشوریان ظهر دوشنبه در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و مسئولان شهرستانی که در دفتر فرمانداری برگزار شد گفت: یکی از مشکلات عدیده در شهرستان رامسر گرفتن اسناد رسمی با توجه به ساخت و ساز داخل و خارج بافت و باغات و اراضی است.

وی با بیان اینکه گردشگری به مازندران به علت سرسبزی بدون برنامه تحمیل شد که طبیعت با معیشت مردم منطقه هماهنگ نشد، تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان رامسر بالای ۵۰۰ فقره بوده که بیشتر آن در مناطق ییلاقی است.

وی افزود: مردم را در طرح هادی به سمت ساخت و سازها و محدوده قانونی آن هدایت کنیم و در مناطق ییلاقی احیای وضعیت کشاورزی و کشت گیاهان دارویی با توجه به شرایط گسترده شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان رامسر با اذعان به اینکه در رامسر یک سوئیت را شبی ۵ میلیون اجاره می‌دهند و با توجه به این شرایط دیگر تمایل به کشاورزی، تولیدی و باغداری ندارند گفت: زمین‌های کوهستانی که قابلیت کشت دارد و به صرفه نیست بایر مانده است و کاهش کشاورزی، ساخت و سازهای غیر مجاز و توسعه نیافتگی دامداری چالش بزرگی است.

وی از شناسایی ۵۰۰ فقره ساخت وساز غیرمجاز در شهرستان خبر داد.