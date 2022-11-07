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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

سرپرست فرمانداری رامسر مطرح کرد؛

شناسایی ۵۰۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در رامسر

شناسایی ۵۰۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در رامسر

رامسر- فرماندار رامسر از شناسایی ۵۰۰ فقره ساخت وساز غیرمجاز در شهرستان خبر داد و گفت: بیشتر این سازه ها در مناطق ییلاقی احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرود عشوریان ظهر دوشنبه در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و مسئولان شهرستانی که در دفتر فرمانداری برگزار شد گفت: یکی از مشکلات عدیده در شهرستان رامسر گرفتن اسناد رسمی با توجه به ساخت و ساز داخل و خارج بافت و باغات و اراضی است.

وی با بیان اینکه گردشگری به مازندران به علت سرسبزی بدون برنامه تحمیل شد که طبیعت با معیشت مردم منطقه هماهنگ نشد، تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان رامسر بالای ۵۰۰ فقره بوده که بیشتر آن در مناطق ییلاقی است.

وی افزود: مردم را در طرح هادی به سمت ساخت و سازها و محدوده قانونی آن هدایت کنیم و در مناطق ییلاقی احیای وضعیت کشاورزی و کشت گیاهان دارویی با توجه به شرایط گسترده شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان رامسر با اذعان به اینکه در رامسر یک سوئیت را شبی ۵ میلیون اجاره می‌دهند و با توجه به این شرایط دیگر تمایل به کشاورزی، تولیدی و باغداری ندارند گفت: زمین‌های کوهستانی که قابلیت کشت دارد و به صرفه نیست بایر مانده است و کاهش کشاورزی، ساخت و سازهای غیر مجاز و توسعه نیافتگی دامداری چالش بزرگی است.

وی از شناسایی ۵۰۰ فقره ساخت وساز غیرمجاز در شهرستان خبر داد.

کد مطلب 5626581

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
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      تو استان گلستان اینقدر ساخت وسازهای غیر مجاز تو زمین کشاورزی زیاد است مسئولین مربوطه حتی قاضی قوه قضاییه با اینکه میدونه سکوت میکنه چشم پوشی میکنه خود رییس کل دادگستری استان گلستان هم اقای حیدر اسیابی هم چشم پوشی میکنه هیچ گونه اقدامی نمیکنه زمین های کشاورزی داره از بین میره .

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