قصور در جذب درآمدهای شهرداری تبریز جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مدیران، معاونان و شهرداران مناطق برای تسریع روند توسعه و نیز رفع مشکلات شهر و شهروندان موظف به تلاش شبانه‌روزی هستند و موفقیت در این وظیفه ارتباط مستقیمی با جذب درآمدهای تعریف‌شده شهرداری دارد.

وی افزود: هیچ قصور و بهانه‌ای برای عدم تحقق بودجه و جذب نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده شهرداری از سوی شهرداران مناطق و سازمان‌های تابعه پذیرفتنی نیست؛ چراکه اداره شهر و تسریع روند توسعه بدون تحقق این درآمدها غیرممکن است.

شهردار تبریز از مدیران شهرداری خواست با تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند نسبت به جذب درآمدهای شهرداری اقدام مؤثر انجام دهند.