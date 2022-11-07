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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

شهردار تبریز:

قصور در جذب درآمدهای شهرداری تبریز جایز نیست

قصور در جذب درآمدهای شهرداری تبریز جایز نیست

تبریز- شهردار تبریز گفت: بخش عمده‌ای از بودجه سالانه شهرداری از محل درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه تأمین می‌شود و نباید در جذب این درآمدها قصوری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مدیران، معاونان و شهرداران مناطق برای تسریع روند توسعه و نیز رفع مشکلات شهر و شهروندان موظف به تلاش شبانه‌روزی هستند و موفقیت در این وظیفه ارتباط مستقیمی با جذب درآمدهای تعریف‌شده شهرداری دارد.

وی افزود: هیچ قصور و بهانه‌ای برای عدم تحقق بودجه و جذب نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده شهرداری از سوی شهرداران مناطق و سازمان‌های تابعه پذیرفتنی نیست؛ چراکه اداره شهر و تسریع روند توسعه بدون تحقق این درآمدها غیرممکن است.

شهردار تبریز از مدیران شهرداری خواست با تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند نسبت به جذب درآمدهای شهرداری اقدام مؤثر انجام دهند.

کد مطلب 5626614

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