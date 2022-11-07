نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در قم برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر خوش گفتار مقدم ظهر دوشنبه در نشست خبری اجلاسیه ۶۰ شهید جهاد کشاورزی استان قم اظهار داشت: در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم دست اندرکاران این کنگره هفته گذشته با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید کردند که برگزاری کنگره و یادواره‌های شهدا باید با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و همچنین رساندن پیام شهیدان به جامعه باشد که به نظر می‌رسد برای این مأموریت مهم رسانه‌های نقش اساسی و مهمی بر عهده دارند.

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، تاکید کرد: باید تلاش شود تا با استفاده از ابراز هنر و رسانه پیام شهدا را آنگونه که بوده؛ به نسل جوان و جامعه انتقال دهیم و نباید اجازه داد در این زمینه تحریفی صورت گیرد.

خوش گفتار مقدم بیان داشت: ستاد ملی کنگره شهدای استان قم از سه سال گذشته فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در این زمینه نهادها، دستگاه‌ها و همچنین اقشار مختلف به میدان آمدند.

وی با بیان اینکه اجلاسیه ۶۰ شهید جهاد کشاورزی استان قم از سوی این نهاد در قم برپا می‌شود ابراز داشت: جهادگران جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس به سنگر سازان بی سنگر معروف بودند که در خط مقدم در حالی که جان پناهی نداشتند اقدام به زدن خاکریز و پشتیبانی از رزمندگان می‌کردند.

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، عنوان داشت: کار جهادگران جهاد سازندگی در دفاع مقدس بسیار مهم بود و هرگاه عملیاتی با موفقیت انجام می‌شد این نیروها با لدر و سایر تجهیزات خود برای ایجاد خاکریز و احداث سنگر اقدام می‌کردند و بسیاری از ابتکارات عرصه مهندسی جنگ نیز مربوط به نیروهای جهاد سازندگی بود.

خوش گفتار مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجلاسیه های برنامه ریزی شده تا روز برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم که ۲۶ آبان ماه در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود ابراز داشت: از تعداد ۷ اجلاسیه برنامه ریزی شده تاکنون ۳ اجلاسیه برگزار و ۴ اجلاسیه دیگر نیز تا روز برگزاری کنگره برپا می‌شود.

برگزاری اجلاسیه ۵۶۵ شهید ارتش جمهوری اسلامی استان قم

وی عنوان داشت: اجلاسیه ۵۶۵ شهید ارتش جمهوری اسلامی استان قم پس از ۵ یادواره‌ای که برگزار شد شامگاه دوشنبه ۱۶ آبان ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با حضور خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان ارتش برگزار می‌شود.

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، همچنین بیان داشت: اجلاسیه شهدای ورزش و جوانان قم نیز صبح روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه در فرهنگسرای جوانان از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می‌شود.

خوش گفتار مقدم گفت: آموزش و پرورش استان قم نیز شنبه هفته جاری یادواره‌های شهدا را در تمامی مدارس استان قم به صورت همزمان برگزار کرد که وزیر آموزش و پرورش نیز در چند برنامه حضور یافت و این اقدام ارزشمند و فاخری در راستای انتقال پیام شهیدان به نسل جوان بود که انتظار می‌رود این برنامه‌ها استمرار داشته باشد.

وی بیان داشت: نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس پنجشنبه هفته جاری در محل مجتمع امام خمینی (ره) گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم به مدت یک هفته با حضور بیش از ۱۲۰ ناشر فعال در حوزه دفاع مقدس برپا می‌شود.

وی در خصوص برگزاری کنگره ملی ۶۰۹۰ شهید استان قم نیز بیان داشت: این کنگره در روز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه سال جاری از ساعت ۹ صبح در صحن اصلی مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

خوش گفتار مقدم ادامه داد: از آنجا که بسیاری از شهدا از مسجد به جبهه‌ها اعزام می‌شدند و از سویی دیگر از آنچه که ما به این امر اعتقاد داریم که صاحب اصلی انقلاب اسلامی حضرت صاحب الزمان (عج) است تصمیم بر این شد تا کنگره ملی شهدای استان قم در مسجد جمکران که خانه امام زمان (عج) است برگزار شود.

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، عنوان داشت: تلاش می‌شود تا در روز برگزاری کنگره شاهد حضور ده هزار نفری مردم ولایی و شهید پرور قم در این مراسم باشیم.