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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۵۰

دستگیری لیدر و ۳نفر از هدایت‌کنندگان اغتشاشات اخیر در نجف آباد

دستگیری لیدر و ۳نفر از هدایت‌کنندگان اغتشاشات اخیر در نجف آباد

اصفهان- فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری لیدر و سه نفر از هدایت‌کنندگان اصلی اغتشاشات اخیر در شهرستان نجف‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی وقوع اغتشاشات اخیر و توهین به مقدسات توسط افراد فریب خورده در نجف‌آباد، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: مأموران پلیس با استفاده از اطلاعات مردمی و اِشراف مجموعه فرماندهی انتظامی نجف‌آباد یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در این شهرستان را شناسایی و دستگیر کردند.

در ادامه آمده است: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، تعداد قابل توجهی ابزارآلات مورد استفاده در اغتشاشات شامل چاشنی‌های دست‌ساز با قدرت صوت و تخریب بالا و همچنین سلاح سرد و وسایل و ابزاری برای مقابله احتمالی با مأموران و مردم کشف شد.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین با رصد هوشمندانه مأموران پلیس فتای نجف‌آباد، سه نفر که با انتشار مطالب کذب در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم برای ایجاد ناامنی و آشوب در آن شهرستان می‌کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان با تقدیر از همکاری شهروندان با نیروهای فراجا در برقراری امنیت جامعه از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت و رفت و آمدهای مشکوک افراد و اطلاعات لازم درباره اغتشاشگران و مُِحرکان ناامنی در جامعه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی و ۱۱۳ حفاظت اطلاعات ارشد فرماندهی انتظامی استان اعلام کنند.

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کد مطلب 5626761

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      15 10
      پاسخ
      ای کاش مامورین محترم دزد باغ مارا هم بعد دوسال پیدا کرده بودند. اول تو کانال نجف آبادی‌ها که معمولا اخبار به روز را میگن، گفتنددزد باغ ها را گرفتند، رفتیم کلانتری،گفتند ز کل اشتباهه
    • نادر IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      12 18
      پاسخ
      خداقوت وخسته نباشیداینهاتمام ازابشخورپانعربیسم وپانترکیسم نشات گرفته است خداراشکرکه تودهنی خوردندومنبعدتوی پوزشان می زنیم.
    • محسن IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      9 20
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید خدمت مامورین نیروی انتظامی استان اصفهان،بویژه شهرستان نجف آباد.خواهشا برخورد جدی را با این جوجه اوباش ها داشته باشید🙏🙏🙏🙏🙏
    • حمید IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      13 19
      پاسخ
      جان ما فدای جمهوری اسلامی ایران خداوند اغتشاشگران بی دین را خار وذلیل کرده
    • AE ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      2 0
      پاسخ
      به برادران نیروی انتظامی خداقوت وخسته نباشید میگم وخدانگهداردلاور
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      2 0
      پاسخ
      ای کاش دزد ها و اختلاس گرا دستگیر میشدن و اعدام میشدن تا مردم ایران دلشون به دولت قرص میشد
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      خداقوت به برادران فراجا وکلیه عناصرحافظ امنیت

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