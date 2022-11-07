به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی وقوع اغتشاشات اخیر و توهین به مقدسات توسط افراد فریب خورده در نجف‌آباد، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: مأموران پلیس با استفاده از اطلاعات مردمی و اِشراف مجموعه فرماندهی انتظامی نجف‌آباد یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در این شهرستان را شناسایی و دستگیر کردند.

در ادامه آمده است: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، تعداد قابل توجهی ابزارآلات مورد استفاده در اغتشاشات شامل چاشنی‌های دست‌ساز با قدرت صوت و تخریب بالا و همچنین سلاح سرد و وسایل و ابزاری برای مقابله احتمالی با مأموران و مردم کشف شد.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین با رصد هوشمندانه مأموران پلیس فتای نجف‌آباد، سه نفر که با انتشار مطالب کذب در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم برای ایجاد ناامنی و آشوب در آن شهرستان می‌کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان با تقدیر از همکاری شهروندان با نیروهای فراجا در برقراری امنیت جامعه از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت و رفت و آمدهای مشکوک افراد و اطلاعات لازم درباره اغتشاشگران و مُِحرکان ناامنی در جامعه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی و ۱۱۳ حفاظت اطلاعات ارشد فرماندهی انتظامی استان اعلام کنند.

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