 ۸۳ کوکتل مولوتوف در عملیات پلیس اصفهان کشف شد؛دستگیری ۱۲ اغتشاشگر

سرهنگ "احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) در فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان موفق شدند با اشراف اطلاعاتی خود تعدادی از اغتشاشگران را شناسایی که نسبت به دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی افزود: در این رابطه، ماموران با بررسی های همه جانبه و با هوشمندی خاصی ۱۲ نفر از این اغتشاشگران را در عملیات هایی دقیق و ویژه دستگیر که در نهایت ۸۳ عدد کوکتل مولوتوف نیز در این عملیات ها کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، پلیس با تمام توان با هر مخل امنیتی برخورد خواهد کرد.