شش معبر جدید در شهر قزوین نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر خرم‌نیا اظهار کرد: لایحه شهرداری قزوین مبنی بر تغییر نام و نامگذاری پنج معبر و مکان به تصویب شورای اسلامی شهر قزوین رسید.

وی تصریح کرد: نامگذاری و تغییر نام این معابر پیش‌تر در شورای نامگذاری شهر قزوین به تصویب رسیده و به عنوان لایحه به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده بود.

دبیر شورای نامگذاری شهر قزوین افزود: با مصوبه شورای شهر قزوین نام یک کوچه در بلوار شهید عباسی نیکو به نام شهید گرانقدر علی زرآبادی‌پور تغییر نام داده شد، همچنین سالن ورزشی سردار که مدتی پیش به افتتاح رسیده بود به نام برادران شهید کافی نامگذاری گردید و میدان ارتش واقع در بلوار شهید بهشتی نیز به نام شهدای ارتش تغییر نام داده شد.

وی ادامه داد: با تصویب شورای اسلامی شهر قزوین میدان جدیدالاحداث واقع در ورودی ناحیه منفصل اسماعیل آباد و روبروی ورزشگاه سردار آزادگان نیز به نام شهیدان والامقام محمدرضایی نامگذاری شده و بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تا این میدان امتداد پیدا کرد، همچنین تقاطع غیرهمسطح این پروژه به سمت اتوبان نیز به نام یادگار امام نامگذاری گردید.

خرم‌نیا عنوان کرد: طرح کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین جهت نامگذاری بلوار حدفاصل میدان دفاع مقدس تا تقاطع نسیم شمال نیز، با عنوان بلوار کربلا به تصویب شورای اسلامی شهر قزوین رسیده و به لایحه شهردار افزوده شد.

سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین عنوان کرد: نامگذاری اماکن و معابر شهر قزوین به صورت منظم و با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته و همشهریان نیز می‌توانند پیشنهادات خود را مبنی بر نامگذاری معابر شهر، از طریق دبیرخانه شورای نامگذاری ارائه کنند.