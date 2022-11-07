به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ارمنستان، وزارت دفاع ارمنستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان شب گذشته به سمت مواضع این کشور تیراندازی کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ارمنستان در این خصوص آمده است که این حادثه در بخش شرقی مرز میان ایروان و باکو رخ داد.

آنطور که ایروان گزارش داده است، این تیراندازی تلفاتی در برنداشت.

از سوی دیگر، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز اعلام کرد که روز گذشته از ساعت ۱۹:۳۵ تا ۲۱:۵۰ به وقت محلی یگان‌ های نیروهای مسلح ارمنستان به مواضع نیروهای این کشور شلیک کرده و متعاقب آن یگان‌ های ارتش جمهوری آذربایجان اقدامات تلافی جویانه ای را انجام دادند.

«نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان چهارشنبه هفته پیش در نشست مشترک کمیته‌ ای پارلمانی این کشور در سخنانی اعلام کرده بود: در نشست سوچی (با حضور سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان) پیشنهاد تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح روسیه را مطرح کرده اما این پیشنهاد پذیرفته نشده است. ما پیشنهاد کردیم که این ماموریت برای مدت نامحدود مثلاً ۲۰، ۱۵ و یا ۵ سال و یا… تمدید شود. باید بگویم همان طور که می‌دانید اگرچه پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت، اما به نظر من این موضوع در دستور کار قرار گرفت. تا زمانی که سازوکارها و ضمانت‌های قابل اعتماد ایجاد شود، حضور نیروهای حافظ صلح در قره باغ مهم‌ترین ضامن تضمین امنیت و حقوق ارامنه در قره باغ است‌. موضع روسیه در قبال قره‌ باغ کاملاً با رویکرد دولت ارمنستان مطابقت دارد.

در همین ارتباط، وی پیشتر اعلام کرده بود که ارمنستان آماده امضای توافقنامه سه جانبه با روسیه و جمهوری آذربایجان در مورد تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی تا ۲۰ سال آینده است.

رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نهم نوامبر ۲۰۲۰، برای برقراری آتش بس کامل در قره باغ بیانیه‌ ای مشترک امضا کردند. در ادامه روند مذاکرات صلح، آنها در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ گرد هم آمده و بیانیه مشترک دیگری که به طور مشخص با هدف رفع انسداد ارتباطات اقتصادی و ترابری در منطقه تدوین شده بود را امضا کردند.