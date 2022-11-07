به گزارش خبرنگار مهر، محمد مقیمی در آیین افتتاح باشگاه طلایه داران علم که امروز دوشنبه ۱۶ آبان با حضور وزیر علوم در پردیس شمالی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: باشگاه طلایه داران علم با هدف شناسایی و حمایت هدفمند از دانشمندانی که در عرصه بین المللی باعث افتخار شده اند، ایجاد شده است. در اولین روزهای خدمتگذاری ام این ایده را داشتم که این باشگاه را راه اندازی کنیم. البته ماه هاست که فعالیت باشگاه شروع شده و امروز با حضور وزیر رسمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.



رئیس دانشگاه تهران افزود: معتقدیم بحث بین المللی سازی منحصر به تعدادی از اعضای هیات علمی خاص نمی شود و همه اعضا در بخش های آموزشی، فرهنگی و ... باید مشارکت داشته باشند و اساتید ما باید به صورت جامع نگر فعالیت ها را دنبال کنند. برخی اساتید در حوزه آموزش برخی در حوزه پژوهش و یا جذب دانشجویان بین المللی و یا فرهنگی شاخص و فعال هستند.



مقیمی ضمن اشاره به اینکه در حال تعریف گرنت ویژه فرهنگی هستیم، گفت: در باشگاه طلایه داران علم شاخص هایی مد نظر است که یکی از مهمترین آن ها، استنادات علمی است.



وی از حمایت ۳.۵ میلیاردی از اعضای باشگاه طلایه‌داران علم دانشگاه تهران در قالب گرنت پژوهشی در سال ابتدایی آغاز به کار باشگاه خبر داد و گفت گفت: کارت‌هایی برای ۱۰۰ نفر عضو باشگاه در نظر گرفته شده که امروز بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای آن ها واریز شد و این کارت‌ها ابتدای هر سال شارژ خواهند شد.



رئیس دانشگاه تهران بیان کرد: از وزیر علوم دعوت شده که عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه تهران باشند و همچنین ایشان به عنوان اولین عضو باشگاه طلایه‌داران علم خواهند بود.



وی با اشاره به ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه تهران گفت: در نظام رتبه‌بندی یو اس نیوز رتبه ۳۲۹ جهانی را کسب کردیم و دانشگاه تهران به عنوان رتبه اول بین دانشگاه‌های داخلی، ۲۶۹ رتبه با دانشگاه رتبه دوم فاصله دارد.‌



مقیمی در ادامه اعلام کرد که دانشگاه تهران برای اولین بار به عنوان یک دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی وبومتریکس رتبه زیر ۳۰۰ جهانی را کسب کرده است.