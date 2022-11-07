به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری رئیس نظارت و ارزیابی طرح‌های بیابانی سازمان منابع طبیعی کشور گفت سازمان منابع طبیعی موظف است سالانه ۳۰۰ هزار هکتار اقدامات مقابله با پدیده گرد وغبار و بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها ی حساس انجام دهد.

وی افزود: طبق ماده ۲۴ قانون هوای پاک از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون‌های بحرانی مقابله با گرد و غبار، یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است و ۳۰۰ هزار هکتار آن باقیمانده است.

وی با اشاره به اینکه انجام عملیات بیابان‌زدایی از اعتبارات ماده ۲۴ قانون هوای پاک تأمین نشده است، گفت: امسال ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده بیابان‌زدایی و گرد و غبار تخصیص یافته است که برای ۳۰۰ هزار هکتار باقیمانده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.