  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۲

بیابان‌زدایی یک میلیون ۲۰۰هزار هکتار از بیابانهای کشور

بیابان‌زدایی یک میلیون ۲۰۰هزار هکتار از بیابانهای کشور

رئیس نظارت و ارزیابی طرح های بیابانی سازمان منابع طبیعی کشور گفت: امسال ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده بیابان‌زدایی و گرد و غبار تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری رئیس نظارت و ارزیابی طرح‌های بیابانی سازمان منابع طبیعی کشور گفت سازمان منابع طبیعی موظف است سالانه ۳۰۰ هزار هکتار اقدامات مقابله با پدیده گرد وغبار و بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون‌ها ی حساس انجام دهد.

وی افزود: طبق ماده ۲۴ قانون هوای پاک از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون‌های بحرانی مقابله با گرد و غبار، یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است و ۳۰۰ هزار هکتار آن باقیمانده است.

وی با اشاره به اینکه انجام عملیات بیابان‌زدایی از اعتبارات ماده ۲۴ قانون هوای پاک تأمین نشده است، گفت: امسال ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده بیابان‌زدایی و گرد و غبار تخصیص یافته است که برای ۳۰۰ هزار هکتار باقیمانده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

کد مطلب 5626912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها