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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۲

رئیس پارک علم و فناوری لرستان:

هشتمین دوره رویداد «از دانایی تا دارایی» در لرستان برگزار شد

هشتمین دوره رویداد «از دانایی تا دارایی» در لرستان برگزار شد

خرم‌آباد- رئیس پارک علم و فناوری لرستان از برگزاری هشتمین دوره رویداد «ایده شو از دانایی تا دارایی» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشتمین دوره از رویدادهای «ایده شو از دانایی تا دارایی» پارک علم و فناوری لرستان با موضوع فناوری اطلاعات، به صورت حضوری و مجازی اظهار داشت: در این رویداد علمی پس از داوری ایده‌های رسیده به دبیرخانه رویداد، تعداد سه ایده در حوزه روش‌های نوین و فناورانه برای شفافیت و مدیریت قیمت‌ها برگزیده شد.

وی افزود: سید «رضا رزاز» با ایده «اپلیکیشن لیز (LIIS)، شناسنامه فنی و اجرایی شفاف آنلاین ساختمان، «مرتضی میخک بیرانوند» و «فاطمه صارمی مفرد» و «سارا شیخی» با ایده «اپلیکیشن الگوی مسکن بهتر» و «حسین صالحی» با ایده رصد فناورانه محصولات و مکان یابی مراکز خدماتی با استفاده از GIS»، به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: از نفرات اول تا سوم برگزیده این رویداد با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر شد.

نامداری افزود: همچنین برگزیدگان برای حمایت از فرآیند توسعه ایده خود، مشمول عضویت در مراکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری لرستان خواهند شد.

وی بیان داشت: ایده‌شو رویدادی است که با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای افراد توانمند در ایده‌پردازی، برای بیان ایده و انتقال آن به دیگران، ایده‌های نوآورانه خود را از لحاظ عامه پسند بودن برای حضار و قانع کننده بودن برای داوران فنی و فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی یک کسب و کار می‌سنجند.

کد مطلب 5626937

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