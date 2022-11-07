هشتمین دوره رویداد «از دانایی تا دارایی» در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نامداری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشتمین دوره از رویدادهای «ایده شو از دانایی تا دارایی» پارک علم و فناوری لرستان با موضوع فناوری اطلاعات، به صورت حضوری و مجازی اظهار داشت: در این رویداد علمی پس از داوری ایده‌های رسیده به دبیرخانه رویداد، تعداد سه ایده در حوزه روش‌های نوین و فناورانه برای شفافیت و مدیریت قیمت‌ها برگزیده شد.

وی افزود: سید «رضا رزاز» با ایده «اپلیکیشن لیز (LIIS)، شناسنامه فنی و اجرایی شفاف آنلاین ساختمان، «مرتضی میخک بیرانوند» و «فاطمه صارمی مفرد» و «سارا شیخی» با ایده «اپلیکیشن الگوی مسکن بهتر» و «حسین صالحی» با ایده رصد فناورانه محصولات و مکان یابی مراکز خدماتی با استفاده از GIS»، به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: از نفرات اول تا سوم برگزیده این رویداد با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر شد.

نامداری افزود: همچنین برگزیدگان برای حمایت از فرآیند توسعه ایده خود، مشمول عضویت در مراکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری لرستان خواهند شد.

وی بیان داشت: ایده‌شو رویدادی است که با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای افراد توانمند در ایده‌پردازی، برای بیان ایده و انتقال آن به دیگران، ایده‌های نوآورانه خود را از لحاظ عامه پسند بودن برای حضار و قانع کننده بودن برای داوران فنی و فعالان اقتصادی برای راه‌اندازی یک کسب و کار می‌سنجند.