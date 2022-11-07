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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۰۵

با حضور استاندار گلستان؛

پوستر جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام رونمایی شد

پوستر جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام رونمایی شد

گرگان- در مراسمی با حضور استاندار گلستان، پوستر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران‌ زمین رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی با حضور استاندار گلستان، پوستر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران زمین رونمایی شد.

دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران‌زمین و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان در آیین رونمایی از پوستر جشنواره اظهارکرد: دیوار بزرگ گرگان به‌عنوان برند تمدنی استان گلستان اولویت این اداره‌کل قرارگرفته است و در راستای تبلیغ و برندسازی این اثر فاخر تاریخی، از نماد دیوار بزرگ گرگان در طراحی پوستر پانزدهمین جشنواره فرهنگ و اقتصاد اقوام استفاده شده است.

محمدجواد ساوری بیان کرد: با توجه به اهمیت احیا، ساماندهی و ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان برای مردم و مقامات و مسئولان استان گلستان، شعار «ایستاده‌ایم برای جهانی‌شدن دیوار بزرگ گرگان» به‌عنوان شعار جشنواره پانزدهم انتخاب و در طراحی پوستر این رویداد درج شد.

گفتنی است پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگ و اقتصاد اقوام ایران‌زمین در بخش‌های صنایع‌دستی، سوغات، موسیقی، گردشگری و بوم‌گردی، سیاه‌چادر و عشایر، روستاهای هدف گردشگری، غذاهای سنتی، بازی‌های بومی و محلی و غیره از ۱۷ لغایت ۲۱ آبان‌ماه به‌مدت پنج روز در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 5626969

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