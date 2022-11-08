عزل کارکنان سامانه ۱۳۷ و انتقال آنها به محلی دیگر صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از یکصد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران گفت: با تصویب فرمانداری از روز گذشته شهرداری موفق به اخذ عوارض شهرسازی بر پایه لایحه به تصویب رسیده شد.

وی با اشاره به حقوق کارکنان شهرداری گفت: از شهرداری خواهش می‌کنم درباره افزایش حقوق کارمندان شهرداری از همین ماه اقدام کند تا کارکنان شهرداری نیر مشمول ای افزایش حقوق شوند.

امانی درباره عزل کارکنان سامانه ۱۳۷ بیان کرد: در همایش روز گذشته سامانه ۱۳۷ گفته شده باتوجه به مشکلات سامانه ۱۳۷ قرار است پیمانکار اخذ شود و اپراتورها برای کار به مکانی دیگر بروند و این به معنای آن است که اپراتورهای که چندین سال این کار را انجام داده اند به محلی در ادارات شهرداری بروند و یک شرکتی از بیرون کار را به دست بگیرد.

وی ادامه داد: هیچ ضمانتی وجود ندارد که با آمدن یک شرکت مشکلات حل شود و تغییر شغل کارکنان به هیچ وجه درست نیست.