امر به معروف همراه با سعه صدر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی صبح سه شنبه در دوره آموزشی ویژه مربیان سبک زندگی اسلامی کشور که در مجتمع فرهنگی آموزشی امامت مشهد برگزار شد با تاکید بر اینکه در امر تبلیغ باید سعه صدر و تحمل داشته باشیم؛ اظهار کرد: ائمه با دشمنان خود چگونه رفتار می‌کردند؟ پیامبر می‌فرماید: من و علی پدران این امت هستیم و رهبر معظم در خصوص این حدیث فرمودند: این حدیث می‌تواند برای ما به مراتب مصداق پیدا کند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: اینکه ما با چه ادبیات و نگاهی با مخاطب خود مواجه شویم بسیار مهم است، آنچه در قرآن در سیره پیامبر و ائمه داریم بیان و جدال احسن با مردم است، پیامبر هیچ گاه با لحن تند با دیگران مواجه نمی‌شد چون اثر برعکس دارد که ما الان گرفتار آن هستیم.

وی افزود: باید کسانی امر به معروف می‌کنند دوره‌هایی را بگذرانند چرا که هر کاری نیاز به تخصص دارد، ما با امر به معروف در حرم مخالف نیستیم و باید انجام دهیم اما هر کسی چنین اجازه‌ای ندارد و امام رضا (ع) به ما اجازه نمی‌دهد به خاطر امر به معروف مردم را از حضرت فراری دهیم.

حجت الاسلام مروی با بیان اینکه پیامبر توصیه کردند: «در تبلیغ دین بشارت دهید و نفرت ایجاد نکنید». گفت: در تبلیغ دین به گونه‌ای صحبت نکنید که در مردم نفرت ایجاد کند، ما در این حوزه کمبودهایی داریم و نباید نقص‌های خود را به حساب دشمن بگذاریم و کار دشمن دشمنی کردن است و گاهی اسباب شیطنت او را فراهم می‌کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اتفاقات اخیر و حضور نوجوانان در کف خیایان؛ گفت: باید با این نوجوانان با ملاطفت برخورد کرد تا طرف مقابل احساس کند او را دوست داریم و از موضع تحقیر با او صحبت نمی‌کنیم پیامبر فرمودند: پاداش اینکه یک نفر را هدایت کنید از هر آنچه خورشید بر او می تابد ارزش آن بیشتر است.

وی با بیان اینکه در جهت فرزندآوری سخنرانی در اجتماع و صحبت چهره به چهره اثر آن به مراتب از تلویزیون و رادیو بیشتر است هر چه ارتباط صمیمی تر باشد اثر بیشتری دارد؛ گفت: باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد و هر کسی را باید نسخه مناسب با آن پیچید و مناسب با فرهنگ، ذهنیت و سوالی که دارد صحبت کنیم، پاسخ دهیم و او را قانع کنیم.

حجت الاسلام مروی همچنین در خصوص جمعیت جوان و فرزندآوری بیان کرد: یکی از چالش‌های بزرگ که در آینده نه چندان دور خود را نشان خواهد داد مسئله پیری جمعیت ایران و عدم زاد و ولد است.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۹۱ نسبت به مسئله فرزند آوری فریاد می‌زنند و فقط تذکر نمی‌دهند و آن گونه که باید مردم و مسئولین به خطر واقف نیستند.

وی با بیان اینکه کسانی که مخاطب این فرمایش رهبر هستند زوج‌های جوان هستند؛ افزود: پیامبر می‌فرماید: «من به جمعیت امتم در روز قیامت به دیگر پیامبران مباهات می کنم» و این تشویق به فرزند آوری است.

حجت الاسلام مروی گفت: پیامبر را به اینکه ابتر است و فرزند پسر ندارد سرزنش می‌کردند ولی خداوند از کنار این قضیه بی تفاوت نگذشت لذا در سوره کوثر می‌فرماید: «ما به تو کوثر عطا کردیم و به شکرانه این نعمت بزرگ نماز بخوان و شتر قربانی کن».

تولیت آستان قدس رضوی افزود: فرزند به قدری مهم است که یک پیامبری که به مرتبه پیامبری رسیده ولی از خداوند فرزند می‌خواهد لذا اهمیت فرزند داشتن و فرزند آوری و پدر و مادر بودن به لحاظ دینی و معنوی برای جامعه باید بیان شود و متأسفانه کار نشده و برای این منظور باید با تک تک افراد صحبت کرد و فقط با ایراد سخنرانی و دعوت کردن بسنده نکنید.

وی گفت: پیامبر برای هدایت افراد خود به راه می‌افتاد و با تک تک افراد صحبت می‌کرد و این جامعه اسلامی با بیش از یک میلیارد نفر بر اثر تلاش‌ها و زحمات پیامبر است.

حجت الاسلام مروی با بیان اینکه سخنرانی در اجتماع و صحبت چهره به چهره اثر آن به مراتب از تلویزیون و رادیو بیشتر است هر چه ارتباط صمیمی تر باشد اثر بیشتری دارد؛ گفت: باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد و برای هر کسی را باید نسخه مناسب با آن پیچید و مناسب با فرهنگ، ذهنیت و سوالی که دارد صحبت کنیم، پاسخ دهیم و او را قانع کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان بیان کرد: بانوان نقش مهمی در تربیت فرزند و ساختن جامعه دارند و لذا پیامبر فرمودند: بهشت زیر پای مادران است.