خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حوادث اخیر کشور نشان داد جامعه بیش از همیشه به ایجاد بسترهای گفتگو در فضاها و همچنین بین اقشار مختلف نیازمند است و بدون شک دانشگاه و دانشجویان مهم‌ترین بستر و قشر برای ترویج فرهنگ گفت‌وگو در جامعه هستند.

به همین واسطه میزگردی با عنوان «دانشجو، مطالبه گری، مسئله محوری» در خبرگزاری مهر استان قزوین با حضور فعالین دانشجویی استان قزوین برگزار شد.

«فاطمه‌رقیه نصیری» از فعالان دانشجویی استان قزوین در این نشست با بیان اینکه دانشگاه سیاسی است اما نباید سیاست زده باشد، اظهار کرد: باید دانشگاه را از سیاست زدگی دور کرد.

وی افزود: دانشگاه نباید رویکرد و ماهیت علمی خود را ازدست‌داده و به محلی برای بازی‌های سیاسی تبدیل شود.

این فعال دانشجویی بابیان اینکه دانشگاه یک مکان سیاسی و بستری برای مطالبه گری و مسئله محوری است، عنوان کرد: به‌واسطه همین رویکرد همیشه از دانشگاه به‌عنوان یکی از نهادهایی که در طول تاریخ جریان ساز بوده نام می‌برند.

دانشگاه محلی برای تقابل اندیشه‌ها

وی بابیان اینکه مطالبه گری مورد تأکید همه است، اضافه کرد: باید تقابل اندیشه‌ها در دانشگاه شکل بگیرد و به‌وسیله این تقابل اندیشه است که گفتگوها شکل می‌گیرد.

نصیری با اشاره به اینکه هر شهروندی در جمهوری اسلامی حق اعتراض و مطالبه گری دارد، تصریح کرد: اعتراض قابلیت تغییر خیلی چیزها را دارد و روح زنده‌بودن و گفتگو را در جامعه زنده می‌کند.

وی با بیان اینکه مطالبه باید با هدف و مسئله محور باشد، گفت: مانیفست مطالبه، قدرت مطالبه گری و گفتگو را بالا می‌برد و همان روح دیالکتیکی است که می‌تواند در فضای جامعه تعمیم داده شده و فضای جامعه را تغییر دهد.

این فعال دانشجویی گفت: مطالبه نباید زرد و با دادوبیداد باشد و بدون هیچ مانیفست و مسئله خاصی فقط بخواهیم فریاد بزنیم.

مطالبه دانشجو باید بنیان و پایه داشته باشد

نصیری بابیان اینکه مطالبه دانشجو باید بنیان و پایه داشته باشد، اظهار کرد: ماهیت جمهوری اسلامی، جمهوریت است و وقتی ماهیت یک کشور جمهوریت باشد باید در دانشگاه و جامعه آن، جمهور نقش اساسی ایفا کرده و نمود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در گفتمان انقلاب و جمهوریت خواست مردم در اولویت است، افزود: مردم جامعه باید رشد کنند و حکومت باید زمینه تعالی را فراهم کند و این در حالی است که اعتراض و مطالبه گری زمینه رشد جامعه را فراهم می‌کند.

این فعال دانشجویی بیان کرد: این حق اعتراض به معنای زرد و مبتذل کردن آن اعتراض به‌وسیله هر نوع شعار و حرکاتی نیست و نباید اجازه داد ساحت اعتراض پایین بیاید.

دانشجو باید برای جامعه ایده سازی کند

وی تأکید کرد: دانشجو باید بتواند برای مسائل جاری جامعه غیر از اعتراض کردن ایده داده و تصمیم سازی کند.

نصیری بابیان اینکه قشر دانشجو به‌عنوان جامعه نخبگانی به‌مثابه یک حلقه میانی، مردم و حکومت را باید به یکدیگر متصل کند، ادامه داد: دانشجو قشر نخبگانی جامعه است و نمی‌توان این نقش را در روند رابطه دوسویه حکومت و مردم نادیده گرفت.

وی با اشاره به اینکه حجمی از خشم در جامعه جمع شده و باعث بروز این اتفاقات شده است، تأکید کرد: ساحت مطالبه گری و حتی دانشجو مبتذل شده است.

این فعال دانشجویی بابیان اینکه این جنبشی که در جامعه راه افتاد یک جنبش زنانه و با هدف زنانه بود، گفت: جنبش‌های زنانه اصیل در جوامع منجر به گفتگو شده و به خشونت منتهی نمی‌شود چون اساس جنبش زنانه است اما این جنبش متأسفانه به یک جنبش خشونت‌آمیز تبدیل شده است.

جامعه و دانشگاه از گفتگو دور شده‌اند

وی با اشاره به اینکه عدم گفت‌وگو و گفتمانی که در جامعه رواج ندارد منجر به خشونت می‌شود، اظهار کرد: جامعه و دانشگاه از گفتگو دور شده و فرهنگ گفتگو و دیالوگ باید در جامعه نهادینه‌سازی شود.

نصیری بابیان اینکه میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی نمایشی تنها نمایشی از گفت‌وگو است و مجال گفتگوی صحیح را به دانشجو نمی‌دهد، اظهار کرد: شکاف اجتماعی و شکاف دانشجویی ایجاد شده و تا جایی پیش رفته که حتی بر سر مختلط بودن سلف دانشگاه باهم درگیر می‌شویم.

وی عنوان کرد: مطالبه گری از لحاظ مسئله محور بودن و از لحاظ اینکه به یک سرانجام برسد در رشد فرهنگ سیاسی جامعه نمود دارد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: فرهنگ سیاسی که بین مردم و حاکمیت حاکم است نشان می‌دهد که این دو حرف همدیگر را متوجه نمی‌شوند و این باعث ایجاد تقابل و خشمگین شدن مردم می‌شود.

نصیری بابیان اینکه فرهنگ سیاسی در جامعه را ارتقا دهیم، اضافه کرد: مطالبه گری یکی از ابزارهای تقویت این فرهنگ سیاسی است.

وی گفت: راه رفتار صحیح با این حرکات در کف خیابان هدفمند کردن آن و شنیدن صدای آن است.

این فعال دانشجویی بابیان اینکه حکومت باید ساختار اعتراض پذیری داشته باشد و باید اعتراض مردم را متوجه شود، اظهار کرد: باید زیرساخت‌هایی فراهم شود که حرف مردم در آن شنیده شود.

نصیری تأکید کرد: نخبگان بیشترین تأثیر را می‌توانند برای جهت‌گیری مطالبه و مطالبه پذیر کردن مسئولین در جامعه برجای بگذارند.

دانشگاه جای تصمیم سازی است

جواد امامی یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در این نشست بابیان اینکه دانشگاه جای تصمیم سازی است و دانشجو باید در این زمینه وارد شود، اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری وابسته به دانشجو شود و دانشجو به دنبال تصمیم‌گیری برای جامعه باشد با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.

وی با تأکید بر اینکه شأن دانشجو به امور سیاسی و نگاه سیاسی است، افزود: دانشجو نباید محافظه‌کار باشد اما باید حکمت و آرامش را نیز کنار کار خود داشته باشد تا به نتیجه مطلوب برسد.

این فعال دانشجویی بابیان اینکه مطالبه گری در وجود انسان است، بیان کرد: مطالبه گرها امروز یکسری نواقصی را جست جو و تلاش کرده آن را از مسئول پیگیری کنند و در نهایت با استفاده از ابزارهایی همچون رسانه مدیر را پاسخگو می‌کنند اما به نظر من این سطح از مطالبه گری دارای ایراد بوده و انتقاداتی به آن وارد است.

حوادث این چند وقت با مطالبه گری فاصله بسیار زیادی داشت

وی بابیان اینکه حوادث این چند وقت با مطالبه گری فاصله بسیار زیادی داشت، بیان کرد: در هیچ جامعه شرقی و غربی این اتفاقات را مطالبه گری نمی‌دانند و صرفاً این اتفاقات یک اعتراض با صدای بلند بود.

امامی تصریح کرد: اگر بخواهیم اسم این حرکات و این جنبش‌های با پشتوانه‌های خارجی را بررسی کنیم باید ببینیم این کار تا چه حد مطالبه گری بوده و آیا اگر مطالبه گری تا قبل از این خوب پیش می‌رفت و فضای مناسبی داشت باز شاهد بروز این مشکلات بودیم؟.

وی با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر شکل غلطی از مطالبه گری بود و شاید در چارچوب مطالبه گری جای داده نشود، تأکید کرد: مطالبه گری یکسر ساحت و پارامترها را دارد که باید به آن متعهد بود.

مطالبه گری باید به دوراز نفع و خصومت شخصی باشد

این فعال دانشجویی بابیان اینکه مطالبه گری باید به‌دور از نفع و خصومت شخصی باشد، تصریح کرد: در مطالبه گری مصلحت سنجی نیز باید در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد: باید فرایندهای مطالبه گری را اصلاح کرده و به فکر شیوه‌های مناسب‌تری برای مطالبه گری باشیم.

امامی عنوان کرد: در همه جای دنیا این مطالبه گری و پیگیری کردن از مسئولین حق مسلم است اما دام‌ها و آسیب‌هایی که در این مسیر به وجود می‌آید مهم است و در صورت ندیدن آن جامعه آسیب‌های زیادی خواهد دید.

حیات مدنی جامعه به دانشگاه و دانشجو وابسته است

حسین عزیزی زیارانی نیز در این نشست بابیان اینکه عنصر مطالبه گری در ذات انسان وجود دارد، اظهار کرد: دانشجو تلاش می‌کند جامعه‌پذیری خود را تمرین کند و به یک نیروی متخصص و مفید برای جامعه تبدیل شود.

وی بابیان اینکه دانشجویی که مطالبه گری نکند ماهیت دانشجویی خود را ازدست‌داده است، افزود: حیات مدنی جامعه به دانشگاه و دانشجو وابسته است و زنده‌بودن جامعه را باید در دانشگاه دنبال کرد.

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تأکید کرد: مطالبه گری باید به حرکات مدنی صحیح پیوند خورده و از رفتارهای احساسی پرهیز کند.

وی بابیان اینکه باید چارچوب‌هایی برای حوزه مطالبه گری تعیین شود تا امنیت را در این حوزه شاهد باشیم، افزود: وقتی یک گفتگوی سالم در یک چارچوب مناسب در دانشگاه شکل بگیرد طبیعتاً به یک خروجی مناسب خواهیم رسید.

عزیزی زیارانی عنوان کرد: اتفاقات اخیر خارج از چارچوب عرف و شرع و قانون بود و نمی‌توان آن را مطالبه گری دانست و آنچه می‌بینیم فرایندی نیست که به نفع ملت و جامعه باشد.

جامعه و دانشگاه را نمی‌توان جدای از همدیگر دید

دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بابیان اینکه باید از فضایی که باعث بروز این اتفاقات شده جلوگیری کرد، تأکید کرد: جامعه و دانشگاه را نمی‌توان جدای از همدیگر دید و هرکدام از این‌ها بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

وی در پایان بابیان اینکه سطح مطالبه مردم تنزل پیدا کرده است و امروز دنبال شفاف کردن مسئولین هستیم و این اتفاق اصلاً خوب نیست، یادآور شد: وجود شفافیت باعث عدم بروز خیلی از این معضلات خواهد بود.